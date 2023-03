Este miércoles arrancó la 18va edición de la Filven capítulo Apure

El municipio San Fernando del estado Apure, se vistió de gala con la inauguración de la décima octava Feria Internacional del Libro en su capítulo Apure, actividad que se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de la capital de esta entidad llanera, con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak y el gobernador Bolivariano del estado Apure Eduardo Piñate.

Durante su intervención, Piñate señaló: «Hemos dado un avance, hoy tenemos digamos más editoriales, más escritores, más libros de todo el estado y de todas partes del país, esta es una fiesta, es la fiesta del libro, es la fiesta del encuentro con la poesía, con la literatura, con la historia, con la ciencia, con la tecnología, el historial del encuentro con el cuento en el caso de los niños con la fábula, con el saber, es el espacio del encuentro con el saber y que lo estamos haciendo en San Fernando de Apure, porque yo estoy convencido que si hay alguna cuna y que me desmienta Méndez Echenique Premio Nacional de Historia y amigo mío».

En este sentido, indicó que «si estoy convencido de algo es que un punto de partida de la llaneridad es precisamente Apure y San Fernando de Apure, y no se diga de lo que no hemos llamado y levantamos la apureñidad, entonces estamos en el centro, alguna vez alguien dijo y no fue hace no mucho, que San Fernando de Apure era la capital del llano venezolano y que lo estemos haciendo aquí esta feria internacional del libro es un hecho bien importante y bien significativo para efectos de la cultura y de la descolonización, no solo del pensamiento es del pensamiento de la práctica de los métodos de gestión, que tenemos que descolonizarnos».

Por su parte, el Ministro Villegas dirigiéndose a todos y cada uno de los presentes, detalló la importancia de que se inicie en Apure: «Con ocasión de la inauguración de la décima octava Feria internacional del Libro de Venezuela que en Apure inicia su ruta regional debo decir de Venezuela como un mecanismo de promoción de la lectura, de promoción de nuestras escritoras, de nuestros escritores de visibilización del libro cumpla su objetivo, de que la feria nacional se haga en Caracas, estaría incompleta esa Feria Nacional o Internacional en su capítulo caraqueño, si no hiciéramos esta ruta, antes de venir aquí alguien me preguntó por qué tú vas para Apure el 08 de marzo si es el Día Internacional de la Mujer y yo le digo bueno y a caso en Apure no hay mujeres, ah? y las mujeres apureñas no celebran también el día internacional de la mujer? y le respondí que también estamos en la ruta de la conmemoración de los 10 años de la partida física de la siembra de ese gigante que fue es y seguirá y seguirá siendo nuestro comandante Hugo Chávez».

Asimismo, Villegas recordó que esta tierra fue muy amada por el Líder Supremo de la Revolución Bolivariana.

«Es perfectamente consistente que estemos aquí para además celebrar a Chávez no permitir que la tristeza y la nostalgia tome identidad, rescatar la esperanza y la vocación de poder. Hoy día andar achicopalado, hoy día andar desalentado, ser escéptico respecto de las posibilidades de nuestro pueblo es profundamente contrarrevolucionario, hoy día la alegría es revolucionaria, hoy día la fe, la confianza, el optimismo en los poderes creadores de nuestro pueblo es profundamente revolucionario, así que espantemos la tristeza, espantemos las confusiones que son algunas naturales y otras pretenden ser artificialmente sembradas en nuestro pueblo para confundirlo para desalentarlo, para desmovilizarlo y sembremos cada día la semilla de la esperanza en estos libros que hoy vienen a los ojos de nuestro pueblo, son además hechos por nuestro pueblo, una política acertada de la Revolución Bolivariana ha sido darle posibilidades de publicación y de difusión a la creación literaria venezolana», indicó.

Para finalizar es importante resaltar la presencia del diputado a la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas quien presentó un libro de su autoría.

Jesús Pérez/Prensa Psuv Apure