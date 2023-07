Estas son las características de un líder chavista según Carmen Meléndez

Prensa PSUV.- Este sábado se desarrolló el segundo Encuentro Nacional de Formadores e Ideología, en la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. En la jornada participó la vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales, Carmen Meléndez, quien explicó algunas de las características que debe tener un líder o lideresa chavista.

«El líder chavista es alguien que tiene una consciencia Bolivariana, que es la que nos impregnó nuestro comandante, Hugo Chávez», indicó Meléndez. Asimismo, refirió que, el comandante, Hugo Chávez, también hizo mucha énfasis en la importancia de alcanzar la suprema felicidad del pueblo, por lo que la alcaldesa, precisó que los líderes y lideresas deben pensar en la atención al pueblo. «primero el pueblo», expresó Meléndez.

La también Alcaldesa de Caracas señaló que un verdadero líder chavista debe tener una firme convicción de su carácter antiimperialista y ser un ejemplo de su gran nivel de consciencia y resistencia. «El líder chavista tiene que ser una persona correcta, una persona que esté dando el ejemplo en todo momento», manifestó Meléndez.

«No puede haber electrones libres»

A su vez, Meléndez señaló que, debe haber dentro del partido un seguimiento consecuente sobre todas acciones que implemente los gobernadores, alcaldes y los diferentes cargos que asuma la Revolución Bolivariana en el país.

«El partido es el que pone a los gobernantes, diputadas, diputados, y el partido después los deja solos. Tiene que haber un seguimiento y control a todo lo que hacen nuestros gobernantes, en todo el territorio nacional», dijo Meléndez.

Asimismo, precisó que, tiene que haber un manual de gestión, como el A,B,C. Esto como un instrumento que sirva para después de que el partido coloque a la persona en el cargo, el partido les haga un seguimiento a lo que hacen.

«Si no somos disciplinados, no podemos estar dentro del partido, hay que cumplir los lineamientos del partido, no puede haber electrones libres haciendo lo que quieran, sino siguiendo el lineamiento de lo que diga nuestro partido», expresó Meléndez.