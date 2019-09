El Esequibo es nuestros

Por: Alcides Martínez

Premio nacional de Periodismo Popular

Pensando en voz alta, de verdad que nadie defiende lo que no se conoce y bajo esa ignorancia funcional hemos perdido, durante muchos años, parte de nuestro territorio nacional como lo es la Guyana Esequiba.

No se trata de un capricho, ni de reclamar por reclamar, se trata de recuperar lo que por años nos han robado y saqueado. Desde el mismo momento de la conolización, desde que llegó el delincuente de Cristobál Colón con sus mercenarios por un lado y por el otro, la cruz del catolicismo que utilizando el nombre de Dios, masacraron y esclavizaron a nuestros nobles pueblos ancestrales que no conocían de maldad, no violencia, ni esclavismo porque vivían en comunas, en familia.

Desde ese mismo momento comenzaron a repartirse nuestras tierras como pago o recompensa a los que lograban dominar ese territorio. España por un lado, se quedó con la mayor tajada del nuevo Continente como ellos le llamaron, y por supuesto, quedaron sorprendidos por la cantidad de riquezas naturales que hicieron una repartición con Portugal, Francia e Inglaterra.

Entonces, tenemos la fecha de 1492 hasta en sol de hoy que sigue naciendo por el Esequibo, ese sol que todos los días nos dice. El Esequibo es de Venezuela, el Esequibo es tuyo, mío, es tierra venezolana, como dice la canción del grupo musical Témpano.

Han pasado muchas lunas y los ingleses se creen que son dueños de nuestras tierras y cuando hay movimientos por parte del gobierno Bolivariano de reclamar nuestro derecho, se alían con nuestros enemigos históricos para atentar contra nuestra Patria como hoy lo están haciendo.

Todo aquel que es y se sienta venezolano debemos elevar nuestra voz de reclamo por nuestro territorio en reclamación que no es de hoy, ni de este año, ni de este gobierno, es desde los tiempos de Bolívar, los tiempos de nuestra Independencia y hoy más que nunca, debemos unirnos para rescatar nuestro Esequibo. Si te duele la Patria, también te debe doler esa Zona en Reclamación porque forma parte de nuestro suelo patrio.

EL ESEQUIBO ES MÍO, TUYO, ES TIERRA VENEZUELA