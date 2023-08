Escuela decolonial culmina en el oriente venezolano con propuestas de 400 comuneros y comuneras

Más de 400 líderes, lideresas, voceras y voceros comunitarios de la región oriental del país clausuraron la segunda edición de la Escuela Decolonial Comuna o Nada, efectuada en Barcelona, estado Anzoátegui, desde el 14 hasta el 16 de agosto de 2023.

Con la premisa de recuperar los valores de la solidaridad, la unión, la innovación y el bienestar común, el Poder Popular organizado del oriente de Venezuela participó en diversas clases magistrales y debatió de forma intensa y crítica para proponer alternativas al modelo moderno occidental impuesto, así como para construir el socialismo bolivariano a través del verdadero poder comunal.

En tres días, los comuneros y las comuneras de los estados Bolívar, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas compartieron sus experiencias, sus logros y sus desafíos para alcanzar soluciones concretas a los problemas reales de los territorios, bajo un enfoque que no reproduzca la lógica de dominación, el individualismo y la destrucción sistemática de la madre tierra.

Durante la tercera y última clase magistral de la Escuela Decolonial Comuna o Nada, Capítulo Oriente, denominada “La Comuna como esperanza real de futuro, como modo de vida, de igualdad y justicia”, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel aseguró que la liberación siempre es un proceso colectivo, en comunidad.

“Quiero hacer un reconocimiento público al ministro Jorge Arreaza por esta iniciativa de una escuela decolonial para las Comunas. Gracias a este tipo de iniciativas podemos comenzar a sacarnos este colonialismo que nos constituye en nuestros cuerpos, mentes y corazones. La descolonización toma tiempo, es un proceso que se hace en Comuna. No hay liberación individualista. Existen procesos de transformación colectivos. ¡Así que nos descolonizamos todos o nadie se descoloniza!”, enfatizó.

Para el investigador, el pensador decolonial más importante, no solo de Venezuela, sino de América Latina del siglo XXI, fue el comandante Hugo Chávez.

“A veces se cree que lo decolonial es ajeno a nosotros, pero lo tenemos aquí en el comandante Chávez. Es un pensador decolonial mundial que tenemos que volver a retomar una y otra vez. Chávez insistía en que debíamos mirar con ojo crítico el socialismo del siglo XX. Había que aprender de los errores para poder plantearnos el socialismo del siglo XXI. Un socialismo nuevo, renovador. Eso requiere una evaluación de paradigmas que han puesto en peligro la vida en el planeta”, expresó.

Por su parte, la profesora y filósofa mexicana Katya Colmenares declaró que es imprescindible reflexionar sobre la esperanza porque es la fuerza más grande que sostiene a los pueblos en resistencia.

“Tenemos en frente un escenario muy doloroso para el que hay que estar preparados. Tenemos que tener cuidado con los espejismos. Tenemos que tener cuidado porque el imperialismo va a venir con sus vidrios de colores para tratar de enamorarnos, para aprovecharse de los obstáculos, de la dureza de la vida que ha tenido que atravesar Venezuela. Esa dureza que ellos mismos han producido a través del bloqueo. Hay que tener en cuenta el peor de los escenarios para visualizar cuáles son las salidas. A esta Revolución Bolivariana la sostiene el espíritu de la Comuna. Hay que recuperar ese espíritu”, recalcó.

En su intervención en la última clase magistral de la Escuela Decolonial Comuna o Nada, Capítulo Oriente, la investigadora mexicana invitó a los hombres y las mujeres de Venezuela a producir un enamoramiento de la Comuna.

“Hay que discutir en Comunas lo que significa este mundo de dignidad y justicia. El imperio no sabe qué es dignidad y justicia, por eso no entiende de qué está hecha la Revolución Bolivariana y su proyecto comunal. La Comuna no puede ser un espacio solo para resistir; necesitamos que la Comuna sea esa esperanza real de futuro. Lo mejor tiene que ser para la Comuna. Si producen café, el mejor café es para la Comuna. Debe ser un principio básico: ¡lo mejor es siempre hacia adentro, hacia la Comuna, hacia nosotros y nosotras!”, subrayó Colmenares.

Prensa Mincomunas