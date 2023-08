Entregan a la AN documento que reafirma pertenencia del Esequibo a Venezuela

Al iniciar la sesión de este martes 15 de agosto, el diputado Hermann Escarrá tomó el derecho de palabras y anunció que la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial entregó un documento que recopila toda la información desde la época precolombina hasta la fecha que argumentan que el territorio Esequibo es de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante su exposición, Escarrá manifestó que, para la creación de este documento, fueron consultados desde las Bulas papales, documentos de la Capitanía general de Venezuela, actos de gobierno de hace más de 200 años que constatan con hechos sustanciales y consustanciales, de que el territorio del Esequibo es de Venezuela.

#EnVideo 📹| Diputado de la AN @HermannEscarraM informó que fue entregado un documento a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el cual reafirma que el Esequibo es de Venezuela. #InnovarParaCrecer pic.twitter.com/5BhGELEj37

En este sentido, Escarrá dijo sin temor a equivocarse, “el Esequibo es de Venezuela, sin lugar a duda y con toda responsabilidad y sin que eso signifique controversias inútiles, la Republica de Guyana no tiene títulos y lo que ha hecho durante décadas es la usurpación de un costado de la patria venezolana”.

En este sentido, refirió que este documento que hoy se entrega a la Asamblea Nacional, fue realizado y verificado por catedráticos, geógrafos, historiadores, juristas que fueron evaluaron a detalles el documento.

El parlamentario destacó que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, siempre ha actuado con fundamento por la defensa del territorio Esequibo, destacó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, actúa bajo el derecho internacional público cuando invoca el Utis possidetis iure, el Acuerdo de Ginebra y el artículo 10 de la Constitución Nacional que expresa textualmente:

“El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.

#EnVideo📹| «Hasta que no demos por concluida esta contención y sea efectivo el posicionamiento de Venezuela, no habremos concluido la obra de El Libertador Simón Bolívar en la independencia de nuestra soberanía», enfatizó el diputado de la AN @HermannEscarraM#InnovarParaCrecer pic.twitter.com/tbk0bYFEOS

