Encuentro parlamentario del Foro de Sao Paulo busca consolidar la paz entre los pueblos

El encuentro de parlamentarios nacionales e internacionales, que se celebró este sábado en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como parte de la agenda del XXV Foro de Sao Paulo, busca consolidar la paz y la integración entre los pueblos, así se desprende de las exposiciones hechas durante las mesas de trabajo.

Desde la ANC, la representante de España, senadora de Cataluña Ana Surra manifestó que en Europa se debería aprender de los pueblos de América Latina y unirse para discutir en busca de la unidad.

“La izquierda colonialista cree que todavía son colonia de España…pretende decir que en Venezuela hay una dictadura. El presidente de mi partido está preso por haber colocado urnas para que el pueblo Catalán pudiera votar democráticamente para definir su autodeterminación”, dijo.

Calificó como mentirosa a la oposición venezolana quien ha manifestado que en el país no hay democracia. “En Venezuela se han realizado 25 elecciones de las cuales el pueblo venezolano y sus representantes actuales han ganado 23, pero no, la oposición no ha tenido fuerza para ser mayoría ni ha podido negociar con la izquierda para tener un gobierno de los trabajadores”.

Surra puntualizó, en este encuentro, que los revolucionarios siempre saben encontrar las verdaderas posiciones y ver de primera mano lo que está pasando en Venezuela.

Por su parte, el parlamentario de Uruguay Pablo González destacó que los pueblos tienen que establecer acuerdos de unión y salir a dar el debate con conciencia política para revertir la situación de América Latina, en donde existe mucha pobreza.

Instó a incluir en la agenda el tema de la mujer, quienes son las que dan la batalla por la familia, además de seguir avanzando en la militancia de América Latina.

Durante este encuentro, el representante de Guatemala destacó la importancia de la integración de los gobiernos progresistas del mundo para hacerle frente a las políticas imperiales de Estados Unidos (EE.UU.).

«Venimos fundamentalmente para decirle a nuestros hermanos de la Patria grande, que desde Guatemala sí estamos en lucha contra la recolonización imperial y estamos a favor de la integración de los pueblos», dijo.

Agregó que también venimos a decirle al heroico pueblo venezolano, al digno gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo cubano, al combativo pueblo nicaraguense, «a los pueblos de nuestra América, a sus gobiernos progresistas y revolucionarios que aquí estamos en pie de lucha para servir y caminar juntos», señaló.

