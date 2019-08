Elecciones presidenciales en Venezuela solo están en la cabeza de Elliott Abrams

El presidente de la República Nicolás Maduro aseguró este miércoles que la posibilidad de nuevas elecciones presidenciales solo están en la cabeza del enviado para Venezuela del gobierno de Donald Trump, Elliott Abrams.

Maduro durante una jornada de trabajo productivo que realizó desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, fustigó a Abrams acusándolo de pretender decidir cuándo hay elecciones y quién debe ser el candidato.

«Dice Elliott Abrams y que si se dan nuevas elecciones presidenciales, no podrá participar no sé quién y no sé quién, él viene a determinar quién puede participar como candidato en unas supuestas elecciones presidenciales que están solo en su cabeza», expresó el mandatario.

La respuesta del Jefe de Estado se dan tras publicación del diario estadounidense The New York Times de una entrevista de Abrams en la que el funcionario señaló que la administración del mandatario gringo, Donald Trump, le ofrecía una amnistía a Maduro si deja el poder.

«No es una persecución. No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya. Maduro no queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder», añadió.

Por otra parte el presidente Maduro aseveró que Estados Unidos ha perdido la capacidad de imponer sus ideas en las naciones del mundo asegurando que eso ha quedado en evidencia en Venezuela.

YVKE Mundial