EEUU bloquea ayuda a Nicaragua y Cuba

Cuba y Nicaragua quedaron incluidos en la lista de países a los cuales Estados Unidos (EEUU) de manera unilateral y sin mandato internacional para ello, bloqueará el acceso a ayuda no humanitaria así como al otorgamiento de préstamos internacionales.

Washington no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, se lee en el memorando presidencial dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken.

El comunicado de Joe Biden, las medidas coercitivas responden a que estos países, según la Casa Blanca, no hacen «lo suficiente» para combatir el tráfico de personas y la medida se mantendrá en vigor hasta que dichos Gobiernos cumplan con lo que Washington denomina los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos, siempre según criterio de EEUU.

