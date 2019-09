EEUU amenaza: No retiraremos las sanciones hasta que Maduro esté fuera del poder

Como el halcón de la guerra que es, Elliot Abrams, el “enviado” especial del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) para Venezuela amenazó una vez más a la Patria de Bolívar al asegurar que el imperio estadounidense no retirará el bloqueo contra el país hasta que el presidente constitucional, Nicolás Maduro, salga del poder.

“Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno’”, amenazó Abrams en una entrevista que concedió a The New York Times y que el medio reseñó el pasado 28 de agosto. ¿Qué dirán ahora los que aún insiste en negar que hay un bloqueo contra Venezuela. Dónde está la ONU que no se pronuncia ante tales amenazas?

En la entrevista, Abrams contradice a su propio jefe, Donald Trump, al negar que existan comunicaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y representantes del gobierno venezolano.

“La noción de que estamos negociando es completamente equivocada”, dijo Abrams. “Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada”, agregó.

The New York Times también reveló en esa publicación que el diputado de la Asamblea Nacional en desacato (AN), Stalin González, viajó a Washington la semana pasada para presionar a funcionarios estadounidenses del gobierno de Trumprespecto a la política hacia Venezuela.

González lidera la delegación de las oposiciones venezolanas en las mesas de diálogo.

Con el Mazo Dando