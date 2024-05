EE. UU. y UE intentaron “donar” a Venezuela vacunas peligrosas durante Pandemia

Los gobiernos del régimen imperial de Estados Unidos (EE. UU.) y de la Unión Europea (UE) intentaron en el año 2022, “donar” sorpresivamente más de 10 millones de vacunas contra la COVID-19, luego que fracasaran en su prohibición de vender a Venezuela los antivirales y las dosis de inmunización durante la pandemia de 2019-2021, pero el Gobierno Bolivariano se negó de plano luego que dicha donación estaba constituida con marcas que enfermaban y mataban a la gente.

Así lo denunció el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al decidir revelar, progresivamente, todas las amenazas que los enemigos externos de la Patria intentaron durante los años de cuarentena por el Coronavirus que paralizó al mundo.

“Miren lo que pasó, en 2022, cuando vacunamos a todo el mundo, de repente el gobierno de EE. UU. y la Unión Europea, se pusieron buena gente con nosotros”, explicó el jefe de Estado desde Delta Amacuro, donde dejó inaugurados núcleos universitarios de la UNES y la Unefa.

“Las vacunas que nos ofrecieron las rechazaron en Europa porque generaban embolias, ACV (accidentes cardiovasculares), cáncer. Enfermaban y mataban a la gente y me negué. Presionaron, para decir que Maduro era malo porque no quería recibir las vacunas, y sacaron noticias negativas, al final del cuento: las vacunas las prohibieron en EE. UU. y en Europa hace dos semanas, porque enfermaron y matan a la gente”.

Intentaron matar

“Nos querían enfermar los bichos esos, gente malhaya, gente mala, de verdad que hay gente mala, por eso entre los buenos -que somos más- tenemos que unirnos y protegernos y seguir el trabajo de construir una patria buena, bonita, para todos y todas”, exhortó.

En este sentido, dijo que, para esa fecha, 2022, precisamente gracias a las gestiones de Rusia, China, Cuba y otras naciones aliadas, se lograron traer las vacunas chinas y rusas con las que se logró vacunar gratuitamente al 100 % de la población venezolana y hasta sobraron dosis. Y es aquí cuando los gobiernos imperialistas deciden invitar al gobierno Bolivariano a unas mesas de trabajo, a las cuales acudió el diputado socialista Jorge Rodríguez.

“Ellos dijeron, según me transmitió Jorge, que ofrecían donarnos 10 millones de vacunas. ¡¿Cuándo acá?!, exclamé yo, si nosotros ya vacunamos al pueblo y tenemos de sobra!”, rememoró el presidente sobre esos acontecimientos.

El presidente Maduro recibió en esa época la lista de las vacunas, cuyas marcas no quiso mencionar por los momentos, y encomendó al diputado a agradecer el gesto. “Pero diles que muchas gracias por sus buenas intenciones, ya nosotros tenemos vacunas y diles que ellos no pudieron con sus sanciones dejar sin vacunas al pueblo”, remató.

BRICS no son imperios

El mandatario nacional reconfirmó con orgullo que Venezuela tiene excelentes relaciones con las naciones del mundo nuevo, que no son otras que las integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), que se complementan con los países plus, como Irán, Emiratos Árabes Unidos y otros. “Estamos hablando de un nuevo mundo de desarrollo científico, estamos hablando de los BRICS, los BRICS plus, y en ese mundo nuevo tenemos las puertas abiertas”.

“BRICS no son imperialistas y no generan sanciones criminales y Venezuela está conectada al mundo nuevo, por eso pudimos traer vacunas”, sentenció, al resaltar que durante la pandemia se generaron situaciones y persecuciones de los gobiernos imperialistas contra el país que prometió revelar con más detalles en las próximas semanas.

“Nos perseguían en el mundo, prohibían a las empresas vendernos, no le vendan antivirales; ¿las PCR, se acuerdan de esas pruebas para detectar infecciones?, nos las querían negar para que no nos vendieran. ¿Quiénes lo hicieron?. Los apellidos, la oligarquía, los fascistas. ¡Pueblo, reconócelos!, son los enemigos del pueblo venezolano y sabemos que no faltó ni una prueba y las vacunas llegaron gracias a nuestros aliados de China, Rusia y Cuba”.

El jefe de Estado ratificó que está dispuesto a hablar con los representantes de los gobiernos capitalistas e imperialistas, pero siempre con dignidad y honestidad. “Yo hablo con quien quiera hablar, pero siempre con valentía, defendiendo la verdad de Venezuela. ¡No le voy a bajar la cabeza a un gringo ni europeo, no lo he hecho y no lo haré jamás!”.

“Ellos no son superiores a nosotros (…) y nosotros tenemos un corazón de la Patria. No le voy a bajar la cabeza a esa gente. ¡Ah!, ¡¿Hablar con diplomacia?, está bien, aprendí del Comandante Chávez, como su canciller, y he aprendido. ¿Quieres hablar!, ¡hablemos, pero con respeto, mi compadre!”.

VTV