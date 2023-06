Donald Trump confesó que su intención era apoderarse del petróleo venezolano

Este sábado, el expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en declaraciones a medios de comunicación desde el estado de Carolina del Norte confesó que su intención era apoderarse del petróleo venezolano.

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a través de su cuenta de Twitter expresó: «Todo el daño que los EEUU ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!».

Por su parte, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada expresó: «Trump le quita la máscara a 60 países satélites, a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela. El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. Que vergüenza!»

Trump ha hecho nuevas apariciones públicas tras su acusación federal ante audiencias republicanas favorables en Georgia y Carolina del Norte.

De acuerdo a información de medios estadounidenses, los cargos más graves podrían acarrearle penas de prisión de hasta 20 años cada uno, pero quienes delinquen por primera vez rara vez reciben el castigo máximo y la decisión dependerá en última instancia del juez.

Trump: When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over, we would have gotten all that oil. pic.twitter.com/5q3Jr1j1Ho

— Acyn (@Acyn) June 10, 2023