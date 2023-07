Diputado Fariñas denuncia ataques de la derecha contra la unión cívico-militar

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), William Fariñas, denunció los ataques contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión (VTV) y advirtió que la derecha utiliza las redes sociales para desprestigiar a los hombres y las mujeres de armas. “Nuestra unidad siempre es cívico-militar. Nuestro pueblo indígena en resistencia, la insurgencia, los combates. Nuestra FANB es de estirpe popular. Es el pueblo en armas. Una característica de nuestra FANB de esta época”.

“Es sistemático cómo han ocurrido esos ataques, en los últimos dos meses; se han arreciado los ataques, en este mes de julio, contra la FANB, que tiene motivaciones con todo lo que está pasando. Precisamente, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente que su objetivo contra Venezuela era generar un colapso, para apoderarse de nuestro petróleo”, dijo.

En relación a la campaña mediática de desprestigio contra la FANB, indicó que la misma no hace mella en la moral, por el contrario, aumenta el amor a la patria.

En este sentido, expresó: “Tenemos que buscar una armonía entre los derechos y los deberes y, muy particularmente, de los deberes, de la defensa de la patria”. El parlamentario destacó que el amor por el país, es un valor que se enseña desde la escuela y que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo refuerza.

Sin embargo, la derecha ataca la unión cívico-militar, “estos personajes piden que respeten su pluralismo político, nadie en su pluralismo, va a venir a pedir que se invada Venezuela. Por eso la AN está tomando cartas en el asunto”, señaló.

Asimismo, resaltó que los llamados a la intervención extranjera ponen en peligro a la patria. “Esta campaña que hay contra la FANB, se inscribe dentro de esta cuestión”.

Explicó que los militares no pasan a “retiro”, a diferencia de la Cuarta República, sobre este punto, dijo “nuestros militares están en reserva activa. Un médico no pasa a retiro, un profesor no pasa a retiro. Los que sí están en retiro, son los políticos de la derecha”.

