Diputado Crespo: AN fortalecerá el parlamentarismo social de calle a través de las redes sociales

El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), diputado Rodolfo Crespo Grismaldo, expresó este martes, que este 2023 fortalecerán una jornada a través de las redes sociales como parte del despliegue parlamentario con las comunidades para la elaboración de las leyes que favorezcan al pueblo.

Durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, dijo que la AN “es un nuevo parlamento puesto al servicio del pueblo, de la comunidad. Esta no es una asamblea corporativista, al contrario, somos representantes del pueblo que lucha todos los días. Queremos conectar el parlamentarismo social de calle con las redes sociales; para eso lanzaremos una jornada de escucha que pide que sea el pueblo el que legisle, con el objetivo de difundir información relacionada con las 59 leyes que la AN ha aprobado desde su reorganización en 2021″.

El parlamentario detalló que parte de la agenda en la Comisión será el abordaje de la normativa para los trabajadores como la segunda discusión de la Ley de Trabajadores con Discapacidad; Trabajadores Agrícolas; participación estudiantil, la normativa a los trabajadores del sector motorizado, serán parte de la agenda legislativa.

Finalmente, expresó que estas acciones obedecen a lo instruido por el presidente de la AN Jorge Rodríguez, de fortalecer la presencia parlamentaria en todos los territorios del país y su cercanía con el pueblo venezolano.

VTV