Diosdado Cabello: La Revolución Bolivariana llegó para quedarse y cambiar al país

“Nosotros queremos dejarle claro al imperialismo norteamericano, sus lacayos europeos y a los nacionales, que la Revolución Bolivariana llegó para quedarse, para cambiar este país”.

Así lo manifestó este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello,durante la trasmisión de su programa Con El Mazo Dando. Y además, aseguró que el modelo que propuso el Comandante Eterno Hugo Chávez, como lo es el Socialismo Bolivariano, es exitoso.

En ese sentido, afirmó que si no fuera un modelo exitoso, los Estados Unidos (EE.UU), no tomarían en cuenta a Venezuela.

“Cuando ellos empezaron a ver qué se estaban entregando viviendas para el pueblo venezolano, que se les dio educación a todos los que no habían podido estudiar, y que se estaba atendiendo la salud de las personas hasta en la puerta de barrios donde vivían, dijeron: no podemos permitir eso porque eso no es bueno para el modelo capitalista”, destacó.

