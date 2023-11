Diosdado Cabello: el pueblo más vergatario del mundo dará una señal el 03 de diciembre

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda.-

Diosdado Cabello Rondón, responsable de Movilización y Defensa del Voto del Comando de Campaña Venezuela Toda, dijo: “Es un honor venir acá con este radiante sol que nace en el Esequibo, el sol que nos pertenece a todas y a todos, con todo el territorio desde el oeste del río Esequibo para acá, que es de Venezuela”.

“Rescato esto porque sectores de la Exxon Mobil, asalariados en Venezuela de la Exxon Mobil ponen como argumento que el esequibo es de Venezuela y eso no se debate ni se discute, ni se consulta. En verdad nadie esta discutiendo, debatiendo ni consultando si el Esequibo es de Venezuela, partimos del principio claro, solido fundamental de que el Esequibo es de Venezuela”. Enfatizó.

“Todo lo que esta al oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela desde los inicios de la Gran Colombia, de la patria venezolana, y así está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99”. Realzó.

Sobre los traidores que acechan dijo: “La derecha tiene dos opciones, la derecha recalcitrante, irracional y estúpida; la alta carga de estupidez tiene esa derecha para esconder su apoyo a la Exxon Mobil, evidencian que a la hora de defender la patria todos y todas debemos sumarnos”.

“Uno escucha a unos miserables como Almagro, decir que Venezuela estaba agrediendo y le quería quitar territorio a la Guyana. Venezuela no le quiere quitar territorio nada”. “Solo una voz de esa oposición salió contradiciendo y los otros, se metieron la lengua en un bolsillo”. Describió.

“Ayer sale el narcotraficante Iván Duque a decir lo mismo, que Venezuela quiere arrebatarle a Guyana su territorio y nadie de esa oposición estúpida sale a decir nada, nosotros estamos esperando en verdad que ellos se hagan un favor a si mismos y salgan diciendo que no apoyan la recuperación plena del Esequibo; que asuman su posición, para que el mundo sepa y quede claro quienes son sus jefes, ¿por qué si están en contra no lo dicen? ¿Empiezan a dar la vuelta, a dejar dudas por donde pasan?” interrogó Diosdado.

Ratificó el líder revolucionario que,” La Guayana esequiba es de Venezuela”. “Algunos dicen yo voy a votar si por la uno, si por la 2, lo que están diciendo es que van a votar no, pero no tienen el coraje, el valor de asumirse vendepatrias, sin embargo, nosotros no nos caemos a mentiras, los conocemos, son los mismos que hicieron fiesta cuando en Venezuela había una pandemia y no se podían traer las vacunas y tuvo el gobierno que traerlas casi que de contrabando”.

“Son los mismos que han hecho fiesta diciendo que las sanciones solo dañan a la cúpula chavista, que no afectan al pueblo, los vendepatrias que han sido asalariados del imperialismo toda su vida”. “Además de votar, hay que estar claros por que votar cinco veces sí”, aseguro Diosdado antes de explicar al detalle el porqué de cada pregunta”.

Informó además cabello que “los abogados de Guyana los paga la Exxon Movil, los jueces de la corte son algunos exempleados de la Exxon Movil, quieren que nosotros vallamos allá, para después decir por nuestra culpa despojaron a Venezuela. No vamos a jugar ese juego, jugamos el juego de la defensa de la patria”. “donde esté en juego la defensa, seguridad y soberanía de la patria allí estaremos las venezolanas y venezolanos, no nos vamos a dejar quitar ni un centímetro, ni un milímetro de la Guayana Esequiba. Del oeste del rio Esequibo para acá no se toca; eso es de Venezuela”. Ratificó Cabello.

“Lo que ocurra el 3 de diciembre será una señal para los que aún no creen que este es el pueblo más vergatario del mundo lo verá el 3 de diciembre en las calles y no les quedará otra, que asumir que esta es la tierra de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Guaicaipuro y que aquí, no se rinde nadie y vamos el 3 de diciembre a votar 5 veces sí”. Concluyó Diosdado Cabello.