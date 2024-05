Diosdado Cabello: El presidente Nicolás Maduro se preocupa por el ingreso real de los trabajadores 

Prensa PSUV/MV.- Este lunes ante las opiniones emanadas por diversos expertos económicos que responden al sector opositor dentro de la nación, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón señaló, que el presidente Nicolás Maduro se preocupa por los ingresos de los trabajadores y siempre ha tenido la estabilidad del pueblo venezolano como prioridad.

«Yo soy testigo presencial que en cada reunión que tenemos y cada vez que ha habido una actividad, el presidente Nicolás Maduro se preocupa por el ingreso real de los trabajadores… El presidente se ha impuesto en ese caso sobre algunas medidas que hay que tomar y hemos ido avanzando poco a poco», indicó.

Cabello mencionó que diversos candidatos prometen acciones que no son reales para los trabajadores y trabajadoras, ya que las políticas de la Revolución Bolivariana están comprometidas con el pueblo venezolano, mientras que las políticas de los sectores de la oposición están comprometidos con el capital.

«Un candidato que prometa incrementar el salario a 3000$ mensuales es un demagogo, estaría prometiendo lo que no va a cumplir nunca porque una cosa es lo que yo quisiera y otra la realidad… Están comprometidos con el gran capital no con la gente de a pie, eso no les importa», expresó Cabello.

Finalmente, indicó que el presidente Nicolás Maduro, seguirá trabajando para garantizar la estabilidad económica de la nación; tal como lo demuestra el plan de gobierno de las 7 Transformaciones.