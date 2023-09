Diosdado Cabello: Para la derecha las elecciones son un negocio

Prensa PSUV FD.- Este lunes, durante rueda de prensa, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que «los inhabilitados no van, hay algunos que se acercan a pedir que los habiliten, eso no depende de nosotros, para nada… que no se vistan que no van, el que va es Nicolás».

El dirigente nacional expresó que aquellos opositores sobre los que pese cualquier tipo de inhabilitación política no podrán participar como candidatos en los comicios presidenciales del próximo año 2024.

Cabello resaltó «aquellos voceros de la ultraderecha que aseguran que recibirán un mandato, están equivocados pues, legalmente, están imposibilitados. Mandato tiene el Pueblo, la Revolución Bolivariana. Ellos están cayéndose a coba, cuando lo cierto es que los inhabilitados no van, eso no es algo que está en discusión».

Asimismo, recordó las declaraciones de la exvicepresidenta de la Comisión de Primarias, María Carolina Uzcátegui, quien reconoció que las pugnas entre los grupos internos de la oposición liquidaron la posibilidad de que ocurra este proceso de consulta interna.

Recalcó, «para ellos la (derecha) las elecciones son un negocio, en nombre de éstas ellos extorsionan empresarios, manipulan, todo para conseguir dinero».

Indicó que la Revolución se está preparando para las batallas que vienen, unidos.

Finalmente , declaró «la derecha está destrozada, todos quieren ser candidatos, mientras ellos tienen como 20, nosotros tenemos uno».