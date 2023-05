Diosdado Cabello: Nosotros vamos a unas elecciones y las vamos a ganar en 2024

Prensa PSUV//MV.- Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello expresó que las elecciones del año 2024 las ganará la Revolución Bolivariana.

“No tienen vida, nosotros vamos a unas elecciones y las vamos a ganar en el 2024”, esto en referencia a los candidatos de oposición.

Ante la próxima contienda electoral, los partidos de la oposición proponen la realización de unas primarias que les permita definir un candidato, en este sentido Cabello indicó que “no le van a ganar a Nicolás, no le van a ganar al pueblo, no le van a ganar a la Revolución, no hay vida, no tienen ninguna vida con nosotros”.

Asimismo, recordó que las encuestadoras siempre publican pronósticos que beneficien a quien les esté aportando económicamente, pero que según cifras que ha otorgado el sector opositor, los números ante un proceso electoral no les dan oportunidad de ganar.

“En ninguna parte dicen que solo el 6% están dispuestos a ir a una elección primaria…. Si tú les restas los 8 millones de personas que están afuera (según ellos), eso está muy poquito, en los números reales, muy pero muy pocos”.

Cabello aseguró que las primarias de la oposición no contribuyen a la unidad, sino a generar divisiones dentro de esas filas: “Nos conviene que hayan elecciones primarias, porque eso va a contribuir a las peleas de ellos”, agregó “Una primaria de la oposición jamás y nunca va a contribuir con la unidad de ese grupo”.

Finalmente, recalcó que es indiferente para la Revolución quien sea el contrincante, ya que las fuerzas revolucionarias están unidas con el presidente Nicolás Maduro.