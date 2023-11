Diosdado Cabello: No puede haber ambigüedad en la defensa de la Patria

Prensa PSUV/Mónica Vera.- Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el primer vicepresidente Diosdado Cabello, expresó que, ante la controversia territorial entre Venezuela y Guyana, no puede haber ambigüedad en la defensa de la Patria.

Cabello se refirió a este tema ya que diversos sectores de la oposición no se han pronunciado a favor del Referéndum Consultivo, teniendo en cuenta que el mismo convoca a todos los sectores a defender el territorio de la Guayana Esequiba.

Ante esto, Cabello invitó a quienes pertenecen a la derecha venezolana, pero aman a su Patria, sumarse al Referéndum y a la campaña por la Guayana Esequiba, “Por eso la invitación a todos los sectores que aman esta Patria a que nos incorporemos, nos quedan 20 días para las elecciones del Referéndum”.

Agregó, “Eso son 17 días de campaña que nos movamos por todo el país, pintemos los carros, pintemos los mapas de Venezuela con nuestra Guayana Esequiba por todos lados, que desaparezcan los mapas de Venezuela sin la Guayana Esequiba que algunos tienen por ahí guardado”.

Finalmente, Cabello expresó a quienes abiertamente han expresado no apoyar este proceso a que no volverán a gobernar Venezuela ni entregarán sus recursos, “No creen en su Patria, están deseosos de poner las manos en Venezuela para entregarla… Pero no volverán más nunca a gobernar este país”