Diosdado Cabello: María Corina Machado no ha abandonado su lenguaje violento

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), este lunes, expresó que María Corina Machado no ha abandonado su lenguaje violento, a ella no le importa para nada el pueblo de Venezuela».

«María Corina nunca ha dejado su lenguaje violento, a ella no le importa porque sus hijos no están aquí. Aquí hay un ataque aéreo contra nuestro país y ella no tiene problemas, sus hijos no están aquí. Aquí están los hijos de nosotros, los hijos del pueblo», dijo.

«No hay una aberración más loca, además de la mala intención es el desconocimiento de haber invocado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en algún momento. La única vez que el TIAR se invocó en América fue cuando la guerra de las Malvinas que lo invocó Argentina y Estados unidos debió apoyar a Argentina por ese tratado y Estados Unidos apoyo a Inglaterra», manifestó.

Cabello indicó que eso no tiene nada que ver con el orden interno de un país, «Tú le preguntas a ellos (oposición) y dicen que están escribiendo cosas que ellos no han dicho», expresó.

En este sentido, manifestó que Machado insulta a la Fuerza Armada Nacional y al otro día dice que los militares cuando la ven lloran, «será de la risa».

«Ellos (oposición) se han dedicado a insultar a nuestros soldados y a atacarlos. Es la misma situación de la batalla de los puentes que pasaron dos años insultando a la Fuerza Armada Nacional y después dice que tienen el 80% de ellos», dijo.

«Ellos no han entendido que la Fuerza Armada Nacional es una familia, si te metes con uno, te metes con todos», concluyó.