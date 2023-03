Diosdado Cabello: ¡Mantengámonos moral en alto y no podrán con nosotros!

Este miércoles, 29 de marzo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó a las y los revolucionarios a mantener la moral en alto ante cualquier circunstancia.

«Moral en alto, esa es la idea, moral en alto y no podrán con nosotros bajo ninguna figura», expresó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 425.

Asimismo, aseguró que los honestos somos más. «Cuatro delincuentes no podrán con los honestos, no, por eso estamos a la ofensiva, no nos vamos a dejar arrinconar por cuatro», señaló.

Con el Mazo Dando