Diosdado Cabello: Defensa de la Guayana Esequiba es asunto de seguridad nacional

“La defensa del territorio Esequibo es un asunto de seguridad nacional que involucra a todos los venezolanos que aman la patria”, aseguró que primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante su programa Con el mazo dando, que transmite Venezolana de Televisión.

Cabello resaltó que “uno en los cuarteles y universidades militares del país observa en el soldado venezolano ese amor por la patria, integro, total y absoluto, pero la defensa del Esequibo, no es solo un asunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino de todos los venezolanos y venezolanas que aman la patria”.

El también diputado a la Asamblea Nacional, reiteró la necesidad de no bajar la guardia ante la ultraderecha que se arrodilla al imperialismo y que no respeta las fechas de navideñas.

Aseveró que el país estaría en un mejor nivel si no tuviera sanciones y persecuciones, “si no hubiese infamias levantadas contra Venezuela, expedientes levantados por falsos patriotas, bueno falsos patriotas no, sino que son vende patria, pues, y se van por el mundo a darle la vuelta, a hablar mal de su país”.

VTV