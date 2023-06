Diosdado Cabello: En las buenas y en las malas con Maduro me resteo

Prensa PSUV/MV.- Durante la movilización realizada en el estado Cojedes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmó su apoyo al presidente Nicolás Maduro, “Una compañera nuestra me preguntó, ¿Que quién iba a ser el candidato Maduro o yo?… Y yo le dije, yo estoy con Maduro, yo apoyo a Maduro y con Maduro me resteo; en las buenas y en las malas con Maduro me resteo”.

A su vez, Cabello indicó que en el estado se debe realizar una reorganización desde las bases y es primordial generar acuerdos que afiancen la unidad: “El PSUV tiene que organizarse, hacerse fuerte desde abajo, sin peleas, sin chismes, sin divisiones, sin cuentos mal echados… Les pido máxima unidad”.

Agregó, que la enlace estadal Iris Varela, logrará consolidar esa unidad entre la fuerza revolucionaria del estado Cojedes, “Con la compañera Iris eso se va a solucionar, tienen que sentarse, hablar y salir de allí abrazados a seguir luchando por la Revolución Bolivariana”.

“Nuestra principal fortaleza es mantenernos unidos ante cualquier circunstancia, de ser capaces de superar el revés pasado, de levantarnos de ese revés y levantar las banderas de la victoria, eso se logra con chavismo pura, con Revolución pura”, destacó Cabello.

Finalmente, el primer vicepresidente del partido realizó la juramentación de la militancia revolucionaria del municipio Rómulo Gallegos, acto que los compromete a seguir luchando para mantener la continuidad de la Revolución Bolivariana y alcanzar las victorias necesarias en la defensa de la Patria.