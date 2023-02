Diosdado Cabello: Aquí estamos nosotros los soldados del 4f junto a nuestro pueblo

Prensa PSUV// Floriana Guzmán//.- «Aquí estamos nosotros los soldados del 4F junto a nuestro pueblo», así lo expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

«Gracias al mensaje del Comandante Hugo Chávez, hoy tenemos a este pueblo de pie que resiste todas las investiduras, que no se rinde y le dice al imperialismo que aquí no es; aquí no son bienvenidos y este país decidió ser libre a toda costa seremos libres», dijo.

Asimismo, el dirigente nacional expreso que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es profundamente bolivariana, antiimperialista, socialista y chavista. Chávez se nos metió en el corazón y por eso estamos aquí de pie».

Por otra parte, Cabello indicó que el problema para el imperialismo y sus tocayos es el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: » Hemos resistido todos los ataques y las campañas terribles contra el pueblo, contra el gobierno bolivariano que dirige el compañero presidente Nicolás Maduro, que ha decidido ponerse de pie con este pueblo para seguir luchando».

En este sentido, concluyó ofreció su reconocimiento a los estudiantes asesinados en esa época, indicando que la Revolución Bolivariana asumió la responsabilidad en ese momento: «Asumo la responsabilidad de este Movimiento militar, dijo Chávez, en un país donde nadie asumía responsabilidad por nada».