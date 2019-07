El desgobernador de Puerto Rico

Por: Richard Canan

En el año 2.017 el Huracán María azotó Puerto Rico destruyendo más de 70.000 viviendas. Millones de personas quedaron gravemente afectadas por el daño ocasionado a más del 95% de la red eléctrica, así como en el suministro de agua potable y la telefonía. En total se estima que fallecieron 3.000 personas y las pérdidas materiales sobrepasaron los 90.000 millones de dólares.

Como si no fuera poco este desastre natural que sufrió la isla, su desvalida condición de “Estado Libre Asociado” retrasó las ayudas de emergencia y reconstrucción provenientes del Gobierno Federal norteamericano. Recordemos esta peculiar forma de neocolonialismo en pleno siglo XXI: la isla pertenece efectivamente a Estados Unidos por ser un botín de guerra transado con España en 1.898. Pero es un “territorio no incorporado”, por lo tanto no tiene ni remotamente los mismos derechos que estados como Hawái (territorio anexado por el Imperio Norteamericano también en 1.898, luego de derrocar a su monarquía, arrasando con sus formas autóctonas de gobierno), pero que fue incorporado en 1.959 como uno de sus 50 estados, con similares derechos al territorio continental. A los boricuas les ha tocado por décadas someterse al peor imperio de la tierra. Uno parasitario, rapiñero y destructor.

A todas estas tragedias se le suma otra, tener que soportar al inefable y descolorido gobernador Ricardo Rosselló, el mismo que sale gustosamente abrazado junto a golpistas de la extrema derecha venezolana de la calaña y bajeza de Antonio Ledezma.

Este personaje está en el centro de una tormenta política, parecida a una tenebrosa telenovela, que incluye las filtraciones a la prensa de sus soeces conversaciones privadas de Telegram (anótenlo, no existen en redes sociales aplicaciones 100% seguras) y la revelación simultanea de varios casos graves de corrupción, algunos relacionados con los recursos destinados a la reconstrucción de la isla.

En primer lugar, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó una filtración contentiva de 889 páginas de un chat privado de Telegram, donde Rosselló y sus más cercanos colaboradores se dedicaban a insultar de manera denigrante y ofensiva a diversos artistas, políticos y periodistas. Al reconocer la veracidad del Chat, Rosselló solo pudo mascullar que “Ese chat se utilizaba para liberar tensiones de días de 18 horas”. Una confesión que no puede esconder ni justificar las repudiables expresiones racistas, homofóbicas y misóginas de estos personajes carentes de toda ética y moral.

Entre las expresiones despectivas destacan las burlas hacia el cantante Ricky Martin, señalando que “es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado”; sobre la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, señalan que es una “hija de puta”; sobre la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, Rosselló escribió: “¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP, Esto parece una burla cruel. Patria o muerte” y en un cruce de palabras con un colaborador señaló que si la matas, “Me estarías haciendo un gran favor”. Cabe destacar que esta alcaldesa es del partido opositor a Rosselló y aspira a postularse para el cargo a gobernadora en las próximas elecciones del año 2.020.

Este escándalo de las filtraciones se produce en medio de sendos casos de corrupción por parte de funcionarios de alto nivel del gobierno del nada impoluto Rosselló. Así, el FBI arrestó como parte de una gran “investigación federal” a varios contratistas y funcionarios públicos, entre ellos a la anterior Secretaria de Educación Julia Keleher y a la directora ejecutiva de Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero. Estos codiciosos personajes del equipo de Rosselló “Están acusados de haber defraudado al gobierno de EEUU y Puerto Rico en un esquema ilegal de contratos por 15.5 millones de dólares”. Contratos chimbos ejecutados para esquilmar los dineros del sistema educativo y del servicio de salud. Inmorales.

En otro caso divulgado también por el Centro de Periodismo Investigativo, revelaron que “existe un esquema de corrupción que funcionaría con la utilización de personal ligado al Gobierno de Puerto Rico que son asignados a lugares clave para lograr, principalmente, adjudicar contratos de manera irregular”. Allegados a Rosselló participaron en una trama de corrupción para el otorgamiento irregular de contratos con recursos destinados a la reconstrucción de la isla después del paso del huracán María, como los del “programa Tu Hogar Renace de la oficina de Vivienda” o los servicios de alimentación. En la denuncia se señalan diversas irregularidades e investigan cómo “La compañía Carolina Catering Services obtuvo un contrato de 300 millones de dólares para manejar las comisarías, lavanderías y comida en las cárceles” siendo su oferta muy superior a la de sus competidores. Nadie se salva del saqueo, ni los damnificados ni los presos.

Es toda una trama de corrupción, de crimen organizado. Robarse el dinero de los afectados del huracán es una inmoralidad de inmensas proporciones que explica ante qué tipo de rastreros y rapiñeros personajes nos encontramos.

Las reacciones en la isla no se hicieron esperar. Miles de manifestantes han expresado su indignación y molestia por este nefasto escándalo de corrupción, dirigido personalísimamente por los más allegados al gobernador. Están exigiendo su renuncia. Las manifestaciones se han incrementado. Rosselló ha optado por la cobarde negación. Pretende atrincherarse en el cargo y ha dado órdenes de desatar la represión policial, con el uso de gases lacrimógenos, disparos y docenas de detenciones. Dónde estarán Almagro y Bachelet que no han dicho ni pío.

Si se preguntan dónde aprendió Rosselló esta nefasta combinación de corrupción y represión, lean bien el prontuario criminal de su socio y amigo el exalcalde Antonio Ledezma, experto en raterías, represión y asesinatos. Las malas mañas se pegan rápido entre la gente codiciosa y miserable.

Los desmanes de esta gente son tan grandes, que hasta el propio Donald Trump se puso el pañuelo en la nariz para expresar que esta dirigencia política está compuesta de gente o “incompetentes o corruptos” y que, con mucho esmero, han logrado “robar todo lo que pueden”.

Debido a la gran presión popular y anticipándose a su muerte política, Rosselló declaró cabizbajo que no se presentará a la reelección del año 2.020, que renunciará a la presidencia de su organización (Partido Nuevo Progresista) y que se someterá al juicio político iniciado por la Asamblea Legislativa, lo que puede llevar a su destitución. Todo un intento para mitigar las protestas y la indignación popular. Ya el mal está hecho, Rosselló no tiene salvación.