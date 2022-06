Delegados de la Mesa de Diálogo de Venezuela participan en Foro de Oslo

Los jefes de las delegaciones del Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente, participaron este miércoles en el Foro de Oslo en Noruega.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega saludó la presencia en el Foro de Oslo de los jefes de la Mesa de Diálogo de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, por el Gobierno Bolivariano, y el abogado Gerardo Blyde, por la Plataforma Unitaria que agrupa a varios sectores de la oposición.

El país escandinavo ha sido facilitador del proceso de negociaciones entre el Gobierno venezolano y las oposiciones desde que se retomó a mediados del año pasado en Mexico, sin embargo, la extracción ilegal hacía Estados Unidos (EE.UU.) del diplomático Alex Saab, miembro pleno de la Mesa de Diálogo, motivó la suspensión del mismo.

Los representantes venezolanos están acompañados del facilitador del diálogo en México, Dag Nylander, así como de la directora del Foro de Prevención de Conflictos y Paz, Teresa Whitfield.

Resolución de conflictos

Un comunicado de la Cancillería de Noruega precisó que la cita en Oslo tiene como tema central «Espacios para el diálogo en un mundo polarizado», con la participación de unos 100 mediadores de conflictos, decisores de alto nivel, expertos y actores de procesos de paz de todo el mundo.

Los participantes compartirán experiencias y conocimientos en todas las regiones y discutirán los desafíos y dilemas específicos que enfrentan los mediadores, la arquitectura de seguridad internacional, el papel de las empresas militares privadas, la mediación durante las protestas masivas y después de los golpes, y la seguridad energética.

Los temas de discusión en el Foro de Oslo de este año incluirán desarrollos en el Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía, así como otras zonas en conflicto.

One of the world’s most important meeting places for conflict mediators, conflict parties, UN representatives and other peace and mediation actors. #OsloForum is back this week, and the focus is on «Spaces for dialogue in a polarised world». https://t.co/dYQXng168o

— NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution (@NOREFno) June 20, 2022