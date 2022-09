Defensor del Pueblo recibe documento para liberación de Alex Saab y tripulación del avión Emtrasur

Defensoras y defensores de Derechos Humanos en Venezuela entregaron al titular de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruíz, un documento en el que piden la liberación inmediata del diplomático Alex Saab, secuestrado en EE. UU., y el resto de la tripulación del avión de Emtrasur que aún permanece en Argentina, refiere nota de prensa del ente venezolano.

En la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, se hicieron presentes las integrantes de la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela (UnaMujer), de la Asamblea Nacional (AN), del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), y del Comité por la Liberación de Alex Saab, para que se respeten los derechos de los siete tripulantes (tres venezolanos y cuatro iraníes) de Emtrasur, que aún no han podido recuperar su libertad, pese a que no existen elementos judiciales para su detención.

Los representantes del Comité por la Liberación de Alex Saab, también exigen la liberación de forma inmediata del diplomático, quien se encuentra detenido ilegalmente en territorio de los Estados Unidos (EE.UU.).

Alfredo Ruiz indicó que estas acciones contra los ciudadanos venezolanos se hacen “con el afán de destruir el derecho internacional humanitario, el derecho internacional entre las naciones, el respeto a la inmunidad diplomática, la soberanía de los pueblos, así como incrementar el asedio a la nación”.

Aseguró que su despacho se suma a este clamor “y haremos llegar esta solicitud a todas las instancias que hagan falta para que cesen esas medidas coercitivas, y hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas y al mundo entero para que se solidaricen con Venezuela”.

La integrante de UnaMujer, Anahí Arismendi, detalló que “nos sumamos a todas las acciones que se puedan hacer a nivel internacional para que se liberen de forma expedita a los trabajadores de Emtrasur y de Alex Saab, ya que son medidas que vienen a afectar a las familias de esas personas, y que buscan amedrentar a las naciones que apoyan a Venezuela en contra de las medidas coercitivas unilaterales”.

Antecedentes:

El pasado 13 de septiembre, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata autorizó que 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur, filial de Conviasa, salieran de Argentina.

Además, le dio diez días al juez Federico Villena para que decida sobre la situación de las otras siete personas que permanecen retenidas en la nación suramericana.

La aeronave arribó al Aeropuerto Internacional Ezeiza en Buenos Aires el pasado 06 de junio, y pese a que las autoridades no hallaron nada ilegal ni en la carga ni contra la tripulación, la justicia argentina mantiene retenido el avión.

VTV