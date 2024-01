Cronograma electoral avanza hacia un gran consenso nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudió la convocatoria que el Parlamento Nacional dio a conocer, en la que invita a la participación masiva de todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales del país para definir cuál será el próximo cronograma electoral del año 2024.

“Es un diálogo transversal en términos de respeto, de igualdad, un diálogo incluyente en la sede del Palacio Federal Legislativo, allí están convocados todos los sectores sociales, el pueblo de a pie, todos los movimientos sociales allí están convocados todos los sectores culturales, intelectuales, pensadores, escritores del país, allí están convocados todas las fuerzas políticas, movimientos, partidos, todo el liderazgo político completo, todos los sectores económicos, porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión”, enfatizó.

El Dignatario destacó la exposición en sus redes sociales del acuerdo aprobado por unanimidad por el Parlamento, para hacer una realidad dicha convocatoria.

“Le puse a la Asamblea Nacional ante el chantaje de traer nuevas sanciones por llamado de Doña Violencia (María Machado) nuevas sanciones por llamado de los apellidos, le dije: sigamos trabajando que sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a avanzar y entonces, publiqué el acuerdo aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional para que lo lean. Hay que estar informados”, acotó.

Con el gran consenso el Mandatario nacional propone una respuesta contundente frente a las pretensiones imperiales y fascistas que quieren imponer su voluntad sobre Venezuela.

“Los gringos han amenazado al país, ahora resulta que doña Violencia (María Machado), pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo: ¡Ni sanciones, ni violencia! No podrán con nosotros, no podrán con un país, no podrán con Venezuela toda, dispuesta a trabajar, a crear, avanzar, a luchar aquí lo que se va a imponer en este país 2024 ¿Ustedes saben qué? ¡La paz!”, recalcó el presidente Maduro.

En este sentido, el Jefe de Estado y de Gobierno llamó a dejar de lado estas distracciones y a seguir enfocados en los avances que ha venido dando la nación hacia el progreso.

“La recuperación económica, el crecimiento, la recuperación social. Nada ni nadie nos debe sacar de ahí. Nada ni nadie nos debe sacar de las tareas fundamentales (…) y se lo digo al pueblo de Venezuela, sabiendo que este año va a ser hermoso, porque es el año 200 de las batallas de Junín y Ayacucho. Llamando a nuestro pueblo a transitar el camino de Junín, de Ayacucho, camino victorioso, independentista”, destacó.

“Somos garantía de paz, elecciones ya, y así lo digo hoy, aquí ante el máximo Tribunal de Justicia”. Así lo ratificó el Presidente Maduro, durante su intervención en la Sesión Solemne de Apertura del año judicial 2024 y la presentación del informe de la gestión correspondiente al año 2023.

