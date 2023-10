Cosme Arzolay: Estructuras del PSUV Monagas están preparadas para cualquier llamado a elecciones

• Entre el 8 de julio y el 29 de septiembre, el Partido realizó más de 2.600 actividades políticas en la entidad, señaló.

Prensa PSUV Monagas.- Este jueves 5 de octubre el organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Monagas, profesor Cosme Arzolay, durante una entrevista en radio, conversó sobre las proyecciones políticas y sociales para este último trimestre del año 2023, que desarrollarán en la entidad bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y las orientaciones emanadas desde la dirigencia nacional de la tolda roja.

En cuanto al balance de las acciones del PSUV, indicó que del 8 de julio hasta el 29 de septiembre se realizaron más de 2 mil 600 actividades políticas con una movilización de 169 mil 412 personas en todo el estado Monagas, esto incluye los cafecitos militantes, sancochos comunitarios, concentraciones y marchas.

Enfatizó que el sector Juventud es un segmento fundamental para el partido, al igual que las mujeres. “Es fundamental la estructura en un partido, y el PSUV cuenta con ella, y su organización está preparada para cualquier llamado a elecciones”, concretó Arzolay.

En este sentido, anunció que para hoy, 6 de octubre, realizarán una gran marcha en el municipio Piar en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Aprovechó la oportunidad para destacar el exitoso inicio del año escolar 2023 – 2024, con más del 90 por ciento de asistencia el primer día.

– Otros temas de interés

Indicó que a nivel nacional el partido definió una agenda para los equipos políticos con miras al proceso electoral, por lo que están trabajando en la consolidación y organización de las estructuras de base.

Señaló que, actualmente existe otra dinámica de hacer política, en tiempos de escasez y con limitaciones ante un bloqueo impuesto por los Estados Unidos (EEUU).

Ante la postura de algunos que quieren desconocer que existen medidas coercitivas contra Venezuela, dijo que habría que escuchar el mensaje que dio el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien de manera analítica denuncia y reconoce el bloqueo contra el país, y juzga la posición asumida por la oposición venezolana.

Son cerca de 47 mil millones de dólares que dejó de percibir el Estado venezolano anualmente durante 7 años, eso se traduce en al menos el 95 por ciento de lo que percibíamos antes del bloqueo, precisó el organizador del PSUV Monagas.

Explicó que “ahora la nación venezolana se está levantando, construyendo su economía en base a la diversificación productiva. Hemos aprendido bajo condiciones adversas”.

Aseguró que desde Venezuela se promueve un mundo libre de sanciones, y que el Gobierno sigue denunciando en los escenarios internacionales el derecho a la libertad economica, la diversidad social y política, y el derecho que tiene el país de comercializar a nivel mundial.

«Esto nos ha llevado a potenciar lo nuestro con los capitales nacionales, grandes, medianos y pequeños. Eso es parte de la línea del presidente Maduro lograda en su gira por Asia», refirió.

Al ser consultado sobre las primarias opositoras, Arzolay dijo: Hay mucho antagonismo, hay dos sectores que están divorciados, los que participan y los que no. Y los que participan no coinciden. Quien salga ganador en estas primarias, no cuenta con el apoyo de la unidad, ya que entre ellos mismos se descalifican, lo que se torna en un panorama incierto.

Refirió que en cuanto al regreso del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a las filas del Polo Patriótico, están a la espera de conocer oficialmente quién será el representante de esta organización política en Monagas.