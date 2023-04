Conviasa inicia operaciones en la ruta Caracas – La Habana – San Vicente y las Granadinas

Como parte de la celebración del aniversario del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S. A. (Conviasa), iniciaron las operaciones en la ruta Caracas – La Habana – San Vicente y las Granadinas.

La información la publicó el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, por medio de su cuenta en la red social Twitter, @rvaraguayan, en la que reseñó en fotos el chequeo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Por su parte, en la cuenta de Twitter, @EmbaVEStVincent, de la Embajada de Venezuela en ese país, se reseñó que los Gobiernos de Venezuela, Cuba y San Vicente y las Granadinas continúan fortaleciendo la integración latinoamericana y Caribeña, al recibir el vuelo inaugural de la aerolínea bandera de Venezuela en la ruta aérea Caracas – La Habana – San Vicente.

Los gobiernos de Venezuela, Cuba y San Vicente y las Granadinas seguimos fortaleciendo la integración latinoamericana y Caribeña, #Hoy #31Mar Recibimos el vuelo inaugural de @LAConviasa en la ruta área Caracas-La Habana- San Vicente @CancilleriaVE @rvaraguayan @yvangil pic.twitter.com/QAE5Lq72FN

— Embassy of Venezuela in StVincent & the Grenadines (@EmbaVEStVincent) March 31, 2023