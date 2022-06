Contra sanciones, exclusiones y bloqueos, activistas protestan frente a la Cumbre de las Américas

Activistas de la Cumbre de los Pueblos se encuentran reunidos hoy frente a las puertas del Centro de Convenciones en el centro de Los Ángeles, California, donde sesiona la Cumbre de las Américas.

En el lugar han entregado una carta contra la política de sanciones, exclusiones y bloqueos de la administración de Joe Biden.

Los activistas de Los Ángeles y de todo el país también se han unido para rechazar lo que han denominado «la Cumbre de la Exclusión» y han organizado una serie de concentraciones y acciones a lo largo de la semana para hacer oír su voz.

«Aunque Biden hizo muchas promesas para acabar con la política belicista y de línea dura de Donald Trump contra América Latina y el Caribe, en la práctica ha hecho muy poco», dijo Manolo De Los Santos, uno de los coordinadores de la Cumbre de los Pueblos por la Democracia.

Activists deliver a message to where Biden is meeting with select world leaders at the Summit of the Exclusion. People's Summit, people's power!

