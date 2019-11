CONSUMADO GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA: Presidente Evo Morales renuncia para proteger al pueblo de la violencia opositora

El presidente reelecto del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, se trasladó este domingo a Cochabamba donde anunció su renuncia al cargo, para que la oposición de derecha no siga persiguiendo y violentando al pueblo tras desconocer los resultados electorales del 20 de octubre donde obtuvo más de 47% de los votos.

“He decidido renunciar a presidente para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas de gobernadores, de asambleístas y concejales, para que no sigan secuestrando y maltratando a dirigentes sindicales…”, expresó el mandatario junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, en referencia a dirigentes de la derecha que impulsaron los actos de violencia callejera brutal.

“Estoy renunciando precisamente para que dirigentes del Movimiento al Socialismo no sigan siendo hostigados, perseguidos, amenazados, para que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a los comerciantes de Santa Cruz y a los transportistas”, manifestó el Presidente Morales.

Morales rechazó indignado las muestras de fascismos que obligaron a muchos ministros a renunciar a su cargo, ante las amenazas, atentados, secuestros de familiares y hasta quema de sus viviendas.

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales: Estoy renunciando justamente para que mis hermanos y hermanas, dirigentes, autoridades del Movimiento Socialismo no sean hostigados, perseguidos y amenazados

El presidente Evo Morales lamentó que la policía pueda desplegarse para atentar contra la democracia y unirse con los grupos de choque de la derecha contra la paz social, usando la violencia y el amedrentamiento al pueblo boliviano.

Catalogó la conspiración y la violencia como un Golpe cívico-político-policial.

“Pero la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, la paz y en este momento es importante decir que es mi obligación como presidente indígena y de todos los bolivianos lograr esta pacificación”, expresó.

“Tengo la obligación de buscar esta paz. Algunos han llegado a la violencia y la división por eso y muchas razones estoy enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia”, concluyó.

El vicepresidente Álvaro García Linera, a su vez, informó que se ha consumado el golpe de Estado de las fuerzas de oposición, confabulados con algunos sectores.

Confirmó que ha sido y seguirá siendo leal al presidente Evo y al Pueblo y continuarán la lucha por la igualdad y los logros sociales y el respaldo a los más humildes.

“En estos casi 14 años hemos construido una parte importante de la historia. Hemos nacionalizado los hidrocarburos para la soberanía de los recursos naturales. Somos el gobierno que ha convertido a 3 millones, casi el 30% de bolivianos, de la extrema pobreza para convertirla en clase media…Hemos entregado más de 200 mil viviendas a las familias más humildes, a las madres abandonadas e integrado a esta patria de norte a sur y de oriente a occidente”.

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García: Fuerzas oscuras han destruido la democracia, pero más pronto que tarde nuevamente la democracia del pueblo, de las comunidades indígenas, los jóvenes volverá a restablecerse

La noticia fue confirmada por TeleSUR, canal multinacional que informó sobre el Golpe de Estado Militar en desarrollo y ha transmitió imágenes de la avioneta donde el Presidente Legítimo abordó en el aeropuerto de Chimoré para viajar a Cochabamba.

El golpe de Estado se consumó de manera definitiva luego que altos Oficiales militares de las Fuerzas Armadas de ese país le “pidieran” la renuncia y diversos ministros anunciaran su dimisión al gabinete así como directivos del Tribunal Supremo Electoral y otros organismos.

Entre tanto, algunos efectivos de la Policía Nacional que se habían sublevado contra el Mandatario clausuraron las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

