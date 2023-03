Comunicado: PSUV Barinas respalda lucha del presidente Nicolás Maduro contra la corrupción

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela en Barinas, nuestro enlace Territorial para el estado, Jorge Arreaza, miembros del Equipo Político Estadal e integrantes de todas nuestras estructuras, nos sumamos en total respaldo a la iniciativa del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, e igualmente de las instituciones venezolanas, de ir directo contra importantes grupos corruptos que se han enquistado en la administración pública mancillando bienes y recursos nacionales en tiempos de adversidad económica.

Creemos que esta respuesta contra la corrupción ha sido esperada por nuestro pueblo y confiamos en que sea profundizada y prolongada. El Presidente Maduro ha sido enfático en que la Contraloría Social, la denuncia oportuna y con bases, y la vigilancia permanente de las instituciones, serán cruciales para que más temprano que tarde, en todos los niveles, en todos los espacios de la vida nacional, detengamos estos flagelos que son un atentado contra la Patria y la felicidad de nuestro pueblo.

Ningún gobierno ha luchado más contra la corrupción que el del Presidente Nicolás Maduro. Según datos de la Fiscalía General de la República, ha sido en su mandato donde más se han procesado casos de gran corrupción y donde más delincuentes han sido judicializados o están solicitados por los cuerpos de seguridad, y esto refiere que hay una voluntad política muy férrea para actuar. No hay tolerancia a estos crímenes. Vivimos en tiempos donde no hay intocables, donde no hay hombres o mujeres por encima de la Ley.

El Presidente Maduro se ha puesto en el centro de esta lucha, «caiga quien caiga», «llámense como se llamen», ha dicho el Mandatario. Por eso, nuestro deber es acompañarlo.

Invocamos los principios fundacionales de nuestro partido. Invocamos los valores esenciales con los que nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, quien fundó las bases de la nueva República Bolivariana. Nuestra lucha es por un Estado social de derecho y de justicia y por una moral y ética elevada, revolucionaria, coherente con las aspiraciones de nuestro amado país.

Para nosotros el enemigo real es el capitalismo neoliberal y toda su estructura cultural, que promueve el lucro, la competencia, el egoísmo y por ende la corrupción. El enemigo a derrotar está en todas partes y debe ser confrontado por todos los y las revolucionarios con consciencia y convicción política.

Creemos que Barinas no está al margen de esta lucha. Creemos que los cambios de métodos de trabajo, la vigilancia, la denuncia y la respuesta, deben convivir con nosotros en esta nueva etapa de nuestro partido en el estado, y así también en nuestra labor de acompañar a las instancias de Gobierno en su labor.

Llamamos a la unidad de todos (as) en esta lucha. Llamamos a mantener unido a nuestro partido, a mantener la unidad de los patriotas. Nuevamente, en circunstancias difíciles, sigamos la voz orientadora de nuestro Comandante Hugo Chávez y su obra, pues siempre nos dará los puntos cardinales que habremos de seguir.

!lndependencia y Patria Socialista!

¡Nosotros Venceremos!

«Ser Chavista es hacer de la humildad y de la honestidad las más grandes virtudes de la esencia revolucionaria. La acumulación de riquezas, la ostentación, son antivalores. Para los chavistas los únicos valores y privilegios provienen del amor, la conciencia, el reconocimiento al trabajo y las sonrisas del pueblo. Como dijo Ezequiel Zamora: «la propiedad que no es producto del trabajo es un robo».

Jorge Arreaza

La corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria que está por dentro de la Revolución; el burocratismo es toda una corriente contrarrevolucionaria que está dentro de la Revolución. Hay quq apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario.

Comandante Eterno Hugo Chávez

Prensa Mincomunas