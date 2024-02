Comuneros de Barinas debaten la 5ta línea de trasformación para avanzar en el proceso de innovación del país

El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, acompañó este jueves a los comuneros y comuneras del estado Barinas en el debate de la 5ta línea de transformación anunciada por el presidente Nicolás Maduro, para avanzar y fortalecer las políticas que garanticen bienestar en el territorio nacional.

El encuentro tuvo lugar en el parque La Federación, donde líderes comunales realizaron mesas de trabajo para abordar los temas relacionados con la soberanía, la economía comunal y popular, la corrupción, el burocratismo y la transferencia de competencias al Poder Popular.

En ese sentido, Jairo Paredes, vocero de la Comuna Soldado de Chávez, de la parroquia El Carmen, destacó la importancia del trabajo que viene realizando el Poder Popular organizado en Consejos Comunales y Comunas para tributar a la prosperidad de las comunidades.

“Hoy nos encontramos en este espacio histórico, reflexionando sobre el punto número 5 de la transformación orientada por el presidente Maduro, que corresponde a la democracia y el Poder Popular”, detalló el líder comunal.

Por su parte, el ministro Arreaza manifestó la necesidad de escuchar al pueblo y buscar la manera de repolitizarlo desde las bases.

“La 5ta transformación nos habla de la repolitización, que consiste en escuchar más que hablar, escuchemos a los que nunca hablan porque no los convocamos, escuchemos a la otra Venezuela que tenemos que politizar, politizar consiste en traer a la vida política a quienes no están activos, busquemos la manera de incorporarlos, que se preocupen y que les busquen soluciones a los problemas (…) Les pido que este sea un proceso de repolitizarnos nosotros, de entender nosotros y que sirva para sumar voluntades y recuperar compatriotas descontentos” puntualizó.

El titular de las Comunas recordó que Venezuela ha enfrentado todo tipo de agresiones y ataques que han causado muchas heridas al pueblo venezolano. “Venimos de la peor de las guerras, una guerra que ha tenido fuertes efectos y por eso el Presidente nos llama a repensar en estos momentos porque él va a presentar al país una propuesta para los próximos seis años que sea discutida e innovada por el Poder Popular, que debe estar a la vanguardia (…) A pesar de todas las sanciones, el pueblo venezolano ha resistido y aquí estamos de pie, firmes discutiendo el futuro”, agregó.

Arreaza hizo un llamado a evaluarse y ser autocríticos: “Debemos escuchar las críticas constructivas llenas de esperanza al futuro, tenemos que interpelarnos con toda la verdad, es necesario escuchar lo que dice el pueblo. Ustedes están aquí porque no se despolitizaron y siguieron aportando por la política, por el Consejo Comunal y por el Gobierno Comunal”, añadió.

Asimismo, enfatizó que no existe Revolución Bolivariana sin los Consejos Comunales y Comunas. “El Comandante lo dijo, la Comuna es el territorio donde vamos a parir el socialismo, si no hay Comuna no hay socialismo, sólo en socialismo podemos construir lo nuevo, con los problemas y las diferencias que tengamos”.

Durante su intervención, orientó a los líderes comunales a realizar una encuesta a la comunidad para conocer, “qué piensan de la política y cuáles han sido las causas de la despolitización, cómo podríamos iniciar un proceso de repolitización a partir de las potencialidades y qué debe cambiar nuestra política para potenciar el ejercicio de la democracia directa en ámbitos como la economía, la protección social, la defensa en el territorio y la participación ciudadana”.

El Ministro de Comunas y Movimientos Sociales aprovechó la oportunidad para resaltar el trabajo de los Circuitos Económicos Comunales que llegaron con el propósito de fortalecer la soberanía popular. “Los circuitos económicos son una poderosa herramienta para que los productores de las Comunas se organicen de otra manera, y no sean esclavizados, sino que con su trabajo puedan liberar a la comunidad”, finalizó.

Prensa Mincomunas