Comisión presidencial para atención al Zulia abocada en pleno al pueblo zuliano

Prensa PSUV// Wilman Verdú-. Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó la tarde de este lunes desde el Estado Zulia, en reunión de trabajo con los equipos políticos del estado, que esa entidad cuenta con poco más del 12% del Registro Electoral Permanente nacional, con un padrón de 2 millones 581 mil votantes, cifra que crecerá con el nuevo registro.

El también responsable de la Comisión presidencial especial para la atención del edo. Zulia, refirió que, “el lago de Maracaibo es un sentir del zuliano, quien atraviesa el Lago y se va del Zulia, deja la mitad de su alma y su corazón, no lo dejara jamás en el olvido”.

En relación a los trabajos de saneamiento que adelanta el Gobierno Nacional en la importante masa de agua, informó Cabello: «Dicen que hay más de 22 mil kilómetros de tuberías que metió la IV República en el Lago, sin tomar las medidas previas, nosotros no le escurrimos el bulto a nadie”.

“El presidente Nicolás Maduro, ordeno una comisión de saneamiento para el Lago de Maracaibo, hoy que se están logrando avances evidentes, no es que se está solucionado el problema, pero los que decían -del estado deplorable del lago-, ya no dicen nada. Eso es una buena señal porque les quitamos un elemento de su discurso, por el amor que sienten los zulianos hacia su lago, que es igual -al que sienten- por La Chinita.

La Chinita es patrimonio de los zulianos. El tema del lago es de amor por el Zulia. Esos resultados que hay en el Lago, nos corresponde a nosotros decirlo; se han recolectado en el Lago 165 mil 856 toneladas de desecho; se dice rápido”, resaltó Cabello, “es un número, pero recogerlas, ¿cuánto trabajo es, cuánto esfuerzo, ¿cuánta dedicación?

Así mismo, reconoció Cabello: “Yo estaba viendo un video de los compañeros que están lanzando el tendido eléctrico sobre el Lago, en las torres, y hay que tener mucho guáramo para montarse allí, para que el zuliano y la zuliana puedan tener un mejor servicio eléctrico; se están haciendo los trabajos, y los servicios públicos; ¿Eso es solo responsabilidad del gobierno Nacional? interrogó; eso no es responsabilidad solamente del Gobierno Nacional, es responsabilidad de las distintas instancias de gobierno” dijo en referencia a alcaldías y gobernación, “pero es más fácil echarle toda la culpa al gobierno nacional”.

Indicó que la estrategia de abordaje en desarrollo está asociada “con la designación de los padrinos, que tiene que ver con la atención del 1×10 del buen gobierno y enfatizó que “los servicios públicos son fundamentales en cada comunidad”.

“Ayer estuvimos en la parroquia Idelfonso vasques, donde habíamos estado en agosto pasado, cuando decidimos movilizarnos porque la derecha estaba tratando de atropellar y nos fuimos allá, y detectamos una serie de anormalidades y ¿quién paso la novedad? la gente, y nosotros la escuchamos”. “Yo llamé al presidente ahí mismo y el presidente envió a todos los ministros para acá, y allí están trabajando en la parroquia, tratando de resolver lo que haya que resolver”.

“Yo vi, en estos días a Argenis Carruyo, quien es una institución de la Gaita para el Zulia, lo vi reclamando de una calle que estaba en mal estado, yo no conozco el Zulia a detalle pero les pido que me den el nombre de esa calle, para atender esa calle y recuperarla, vamos atenderla”. Ordenó.

“A esos extremos se llega cuando hay despreocupación de quien corresponden esas tareas, el Gobierno Nacional no va sacar el cuerpo, donde haya un problema allí estará el Gobierno Nacional, servicios públicos, educación, atención; donde sea, y una de las tareas es eso, servir de articulador entre todas las instancias.

“El partido tiene que estar en todas partes, es el denominador común en todo el territorio del Edo zulia, porque a lo mejor usted no consigue un militante de otro partido, pero del PSUV hay, Y esa condición de denominador común nos obliga a estar presente en donde esté el Gobierno, en donde esté la Revolución”.

“Esta tarea la vamos a cumplir, estoy seguro, uno de los temas fundamentales es el de los servicios públicos y nosotros, hemos hecho mediciones: La electricidad, no decimos que no. El tema del agua: no decimos que no. El tema de la salud: se están reparando ahorita 64 CDI para atención medica de calidad a las personas en su barrio, en su comunidad, atención primaria”. Adelantó Diosdado cabello.

“¿Por qué, la derecha no se ocupa de meterle la mano a un CDI o a un Centro de Rehabilitación Integral?, porque eso fue una política de la Revolución Bolivariana y a ellos no les importan, y no veremos a ninguno metiéndole un centavo a un CDI, ni atendiendo a un CDI, porque ellos no quieren que lo que hizo la Revolución Bolivariana, quede allí fijado en el pueblo. Pero el gobierno nacional”, -va recuperar- “esos 64 CDI”.

“Yo vengo de cumplir esta tarea en el estado Zulia con mucha pasión revolucionaria y espero contar con todos los compañeros y compañeras que están aquí, y los que están afuera, y estoy seguro que el 28 de julio, nosotros estaremos cantando victoria segura en el estado Zulia y en toda Venezuela. ¿Se va lograr solo? Preguntó. No se va lograr solo, sino con trabajo de todos y de todas, aseguró al concluir Diosdado Cabello.