Comienzan elecciones parlamentarias en Líbano

Este domingo El Líbano celebra este domingo sus primeras elecciones parlamentarias desde el estallido social de 2019, los comicios comenzaron a las 07H00, hora local, con la apertura de los centros de votación en 15 distritos electorales.

Alrededor de 3.9 millones de libaneses están llamados a las urnas, que se cerrarán a las 19H00 hora local y cuyos resultados no se esperan hasta el lunes.

Attention ⚠️ , voters in Lebanon 🇱🇧

Today’s election will shape the future of your country!

I encourage everybody to go out and vote for a better tomorrow for this beautiful country 🇱🇧 !

All votes count! 🗳 pic.twitter.com/QXI6WHwebz

— Merete Juhl (@DKAmbLebanon) May 15, 2022