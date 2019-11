Comandante de la Base Aérea Francisco de Miranda: La Revolución Bolivariana es avance

El comandante de la Base Aérea Francisco de Miranda, Juvenal Rodríguez Ascencio, señaló que la “Revolución Bolivariana es estudio y avance“.

En entrevista en el programa Café en la Mañana que transmite Venezolana de Televisión (VTV) de lunes a viernes, Rodríguez destacó que desde la llegada del Comandante Hugo Chávez al poder el país, Venezuela ha experimentado un desarrollo en las diversas áreas sociales como la educación, la salud, la protección social e incluso las tecnologías.

“Yo cuando comencé tenía mil soldados y cuando preguntaba cuántos eran bachilleres solo cinco o seis levantaban la mano, el resto no sabían ni leer ni escribir. Hoy en día vas a un contingente de soldados y le preguntas cuántos son bachilleres y casi todos los son. Somos una revolución de estudio y de avance”, dijo.

A propósito de celebrarse este miércoles el Día de la Aviación Militar, Rodríguez recordó lo vivido el 27 de noviembre de 1992 cuando la fuerza aérea protagonizó la segunda rebelión cívico militar en contra del régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez.

“Yo le hablaba a la gente de Chávez, ya teníamos la visión de nuestro Comandante. Recuerdo que me decían que me entregara y yo no quería hacerlo y salió un capitán corriendo y me dijo ‘teniente suelte el arma porque si no te quiebro’, allí entré en razón vi hacia todos lados y vi francotiradores apuntándome y fue cuando me entregué”, rememoró.

VTV