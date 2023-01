Cojedes marchó contra las sanciones y el bloqueo

El pueblo de Cojedes arropó las calles de San Carlos con fervor patrio, en rechazo a las 928 medidas coercitivas unilaterales que bajo la figura de las sanciones han sido impuestas al país por el imperio norteamericano, violando flagrantemente las leyes internacionales y nacionales, actuando de manera arbitraria y desmedida contra los derechos humanos de todos los venezolanos.

La marcha partió desde el Instituto Cultura del Estado, hasta llegar al Paseo Zamora de la capital cojedeña, en donde los militantes lucieron sus carteles de apoyo al proceso bolivariano y quienes durante el recorrido vieron saber su apoyo incondicional e irreversible al líder obrero Nicolás Maduro, exigiendo al imperio norteamericano que cesen las sanciones contra las y los venezolanos.

La marcha fue encabezada por el enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Bolivariano de Cojedes, Iris Varela, acompañada de los alcaldes bolivarianos y el Gran Polo Patriótico.

“Estamos enviando un claro mensaje a la oposición, ellos en los últimos días andan alborotados, pretenden jugar al engaño porque son unos farsantes. Salen a reclamar porque el salario se ha visto afectado; pero eso lo hacen sencillamente con politiquería barata porque nunca les ha interesado el salario ni las bonificaciones de la clase obrera venezolana. Aquí, los únicos que en la historia del país han reclamado por las reivindicaciones salariales ha sido el Gobierno revolucionario, empezando por el comandante Chávez y continuando con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro”, manifestó Valera.

Varela, enfatizó que conducir al Pueblo cojedeño al rescate de los espacios políticos en todos los rincones de este estado ha sido una de las tareas más fáciles que políticamente le hayan podido encomendar.

“Hay que ver como hay chavismo para rato, estamos a una cuadra de la infraestructura de la Gobernación del estado y yo quiero que quien hoy ocupa ese espacio y los trabajadores y trabajadoras que tiene allí escuchen donde hay un pueblo arrecho en la calle reclamando el fin del bloqueo, el fin de las sanciones criminales, el fin de la política de hostilidad con la que pretenden arrodillar al gobierno y al pueblo venezolano y por supuesto que eso no lo van a lograr”, resaltó.

Asimismo, señaló que los venezolanos merecen un salario digno, pero a la oposición se le ocurrió pedir sanciones y bloqueos para el país.

“Luego de que piden esas sanciones y esos bloqueos y que por lo tanto afectan los ingresos de la patria y el ejecutivo se queda sin recursos para poder honrar el compromiso como está establecido en la Constitución, salen con su cara muy lavada a pretender convertirse como en los salvadores de la Patria”, repudió Varela.

Aplaudió las acciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro.

“Quien ha hecho de tripas corazón, luchando por garantizar la paz y la estabilidad del salario… Confiamos infinitamente en las capacidades políticas del líder de este proceso revolucionario, nuestro presidente Nicolás Maduro, en la capacidad política de nuestra dirigencia del PSUV, del chavismo y del pueblo venezolano que está consciente del escenario planteado”, reseñó Varela.

También, la diputada y enlace político del PSUV, dijo que en los próximos días va a ser juramentada la nueva dirección del nuevo equipo político estadal para avanzar, puntualizando que: “Estaremos en la calle contra el bloqueo y las sanciones defendiendo el proceso revolucionario, y manifestándole al presidente Nicolás Maduro, nuestro agradecimiento porque ha estado allí como un día lo dijo el comandante resteado garantizando la paz de la República y llevando esperanza a cada rincón del pueblo venezolano, diciéndonos que no desmayemos que él seguirá ingeniándoselas para que nuestro pueblo siga contando con el respaldo de un gobierno revolucionario que está enfrentando una economía de guerra. Pero gracias a la conciencia del pueblo de esta saldremos victoriosos compatriotas, que nadie lo dude”, dijo.

Por su parte, Omaira Inojosa, docente con función directiva del CEIB “Los Samanes”, exhortó a los docentes regresar a las aulas de clases y pedirles a los representantes que lleven a los niños y niñas a sus escuelas.

“Seguimos en batalla, queremos nuestro buen sueldo, pero la educación no puede parar, nuestros niños son el relevo de Venezuela. Por eso todos los días debemos llevar nuestros niños y todos los maestros esperar a nuestros estudiantes dentro de las aulas porque en la educación es donde está el logro de nuestro país”, acentuó.

También, durante la concentración Edgar Villanueva, responsable de la Confederación de Trabajadores del Estado Cojedes, además de Úliber Guzmán, enlace territorial de la Juventud en Cojedes, quienes expresaron sus palabras ante la marea roja.

HABLÓ EL PUEBLO

Maira Herrera, joven trabajadora, expuso que el pueblo revolucionario está movilizándose a favor del presidente Nicolás Maduro y en contra de las sanciones malignas. “Salimos a decir No Más Sanciones, hay muchas personas que están siendo engañadas y manipuladas, no conocen la realidad a fondo y van a todas esas movilizaciones que convoca la oposición, estoy segura que no conocen la realidad en el fondo, lo está detrás de esas movilizaciones de la derecha”, resaltó.

Domingo Barrera, trabajador, manifestó su alegría por ver tanto pueblo movilizado en la calle: “Este es el resurgimiento del pueblo patriota de Chávez, el bolivarianismo del que siempre nos habló Chávez se hace presente en esta gran movilización de su Pueblo, estoy muy contento por eso. La esperanza nuestra es el modelo de Chávez que se refleja en el modelo de Nicolás y mi mensaje a los opositores es que vean el modelo de la Revolución, que no se dejen engañar con esos apátridas los imperialistas que son ellos los que buscan abandonar al pueblo porque ellos no aman al pueblo. El chavismo ama al pueblo y es amor, es solidaridad, es hermandad, es todo lo bueno” señaló.

Brenda Herrera, docente, manifestó que hoy fue sorprendente ver las calles de San Carlos abarrotadas.

“Toda la avenida Bolívar de la ciudad, gran movilización, la gente salió a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a alzar su voz en contra de las sanciones y el bloqueo. Hoy en día tenemos un Pueblo sabio, fue gracias a Chávez que millones de personas saben leer y escribir y vemos cómo están conscientes de la situación de nuestro país”, dijo.

Prensa APC PSUV Cojedes