“Nosotros apostamos a la paz, a una medida concertada y los venezolanos no vamos a permitir que el país pierda esta oportunidad de diálogo”, expresó Claudio Fermín, dirigente del partido Soluciones para Venezuela, tras firmar el Acuerdo de Diálogo Nacional en un acto que se realizó este lunes en la Casa Amarilla, sede del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores.

En declaraciones a la prensa, subrayó que Venezuela “merece que busquemos las coincidencia y necesita una respuesta pronta a los problemas que tiene el país y no la vamos a tener por medio de la violencia; estamos resueltos al diálogo por el país”.

“El país no puede esperar a unas próximas elecciones para que se comiencen a tomar decisiones que son urgentes para el país”, puntualizó el dirigente político.

Fermín señaló que la apuesta de este diálogo nacional también debe incluir a los sectores productivos del país: “Nosotros aspiramos que la reactivación del aparato productivo sea una prioridad y las sanciones son una antinomia, una puñalada al sistema productivo y nosotros las rechazamos, las protestamos y pedimos que se levanten”.

Criticó a los sectores de la oposición que se reunieron en Noruega y Barbados por desaprovechar la oportunidad de ofrecerle al país soluciones con base al diálogo y el acuerdo.

“El diputado Juan Guaidó, según hemos presenciado, ha tenido una extraordinaria oportunidad con los diálogos en Noruega (…) en lugar de eso ¿qué propone, la violencia cruzarse de brazos o entregarnos a la voluntad de factores externos?”, cuestionó.

Claudio Fermín subrayó que su partido y representantes opositores que acudieron a esta iniciativa tienen como modelo la paz no el de la violencia; el de la soberanía no el de la intervención extranjera; el de la reactivación de la economía no el de las sanciones”.

VTV