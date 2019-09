Claudio Fermín: Mesa de Diálogo Nacional impulsa un proceso de distensión política para la recuperación económica

El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, asegura que en Venezuela es necesario que todos los factores impulsen un proceso de distensión política, ya que a su juicio los “niveles de confrontación a muerte no han llegado a ninguna solución”, sino que por el contrario las posiciones cerradas de algunos factores de las élites políticas han agravado más la crisis.

Durante su participación en una canal privado, el también sociólogo y profesor universitario aseguró que la mayoría de los venezolanos desea que la conflictividad política y los efectos del bloqueo económico contra el país se resuelvan por las buenas por lo que le atribuyó uan importancia fundamental a la Mesa de Diálogo Nacional para lograr ese objetivo.

“El pueblo quiere que haya un proceso de entendimiento, no quiere violencia, ni confrontación. El país quiere un proceso de tregua política para que las confrontaciones sean sustituidas por algún entendimiento”, añadió.

Cuestionó que factores de la autodenominada extinta Mesa de la Unidad auspicien que los efectos del bloqueo contra Venezuela se incrementen. “Cuál es el sentido que la respuesta de nosotros en la oposición sea agravar más la situación (…) Los partidos que participamos en la Mesa de Diálogo Nacional creemos que la solución es tratar de resolver la crisis e impulsar una distensión, e impulsar el diálogo”.

“Qué derecho tienen los gobiernos de Estados Unidos, Unión Europea o algunos países suramericanos de asfixiar a Venezuela porque ellos no está de acuerdo con el Gobierno de Maduro. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro pero yo no voy a incendiar mi casa para salir del inquilino”, enfatizó.

Fermín además reprochó la visión primitiva de algunos voceros de oposición según la cual dialogar signifique rendirse o capitular.

Indicó que los partidos que quieren dialogar no son los responsables de que los anteriores procesos de diálogo hayan fracasado porque los interlocutores tenían como filosofía el “todo o nada”.

“Timoteo no se paró de la mesa en República Dominicana, fueron otros factores”, denunció.

Ante las críticas de algunas élites políticas de oposición, llamó a los venezolanos a no dejarse manipular y explicó que las próximas elecciones parlamentarias serán la unidad de medida para determinar quiénes son mayoritarios y quienes son minoritarios en el país.

“En el año 2017, vivimos un proceso de validación de partidos políticos. Yo fui a validar por Acción Democrática sin ser militante de esta tolda, mi familia acudió, y yo asistí porque sigo pensando que los partidos políticos son fundamentales”, explicó.

Al recordar este proceso, sostuvo que Acción Democrática (AD) fue la tolda política que logró convocar más personas para la validación con 240 mil votos y después quedó Primero Justicia con 200 mil. ·Esta es la última unidad de medida de estos llamados partidos importantes”.

Sin embargo, contrastó que Soluciones para Venezuela, partido que cumplió un año de existencia, en las últimas elecciones para concejales obtuvieron 97 mil votos.

“En 2015 tomaron los votos de centenares de miles de venezolanos independientes que votaron por la tarjeta de la manito para luego instalar fracciones parlamentarias por partidos. Esto si es una usurpación”, precisó.

Denunció que las descalificaciones de los partidos opositores se debe a un juego aritmético que no se corresponde con la realidad del país.

Se preguntó si los mandantes, quienes eligieron a la Asamblea Nacional en desacato con mayoría opositora, no tienen derecho a opinar sobre la vida nacional.

“El Parlamento tiene una realidad valiosa que hoy está trastocada. Hay que superar el tema del desacato, hay que superar lo de unas fracciones que están ahí sin cumplir con una responsabilidad que los electores le dieron, ya que está en una situación irregular y contraria a la Constitución”, agregó.

Por último, reflexionó que el primer cambio que necesitan los venezolanos es que la situación asfixiante de la economía cambie y por ello llamó a potenciar el patriotismo.

Calificó como “indigno, absurdo e insólito” que algunos voceros de la oposición venezolana convoquen a una intervención militar contra el país.

“Hay otras maneras de hacer oposición (…) No tenemos la culpa que quienes hayan participado en el diálogo no hayan acudido con la forma correcta de dialogar”, puntualizó.

