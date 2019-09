¡Clarita! Vea lo que hizo esta diplomática venezolana durante discurso de Trump en la ONU (+foto)

Como un acto de rechazo a las políticas del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), la delegación venezolana presente en el 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ignoró totalmente al mandatario gringo, Donald Trump, mientras ofrecía su discurso en el importante encuentro diplomático que se desarrolla en Nueva York.

Mientras el inquilino de la Casa Blanca atacaba a Venezuela, como es costumbre, se observa que la representante diplomática venezolana que se encontraba presente en la alocución, leía un libro sobre el Libertador Simón Bolívar.

El mandatario estadounidense, supremacista blanco, desde el inicio de su gobierno ha lanzado gran cantidad de ataques contra la Revolución Bolivariana y el pueblo de Venezuela, impulsando un bloqueo criminal contra la Patria, además de sanciones e insinuaciones de intervención militar.

Venezuela's diplomat ignores Trump, reads a book during his U.N. speech attacking the country https://t.co/ZuKGm1Ze4Z

