China y Cuba firmaron un acuerdo sobre ciberseguridad

El pasado lunes, la ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, y la vicetitular de Administración del Ciberespacio de la República Popular China, Cao Shumin, firmaron un acuerdo de cooperación en el ámbito de ciberseguridad.

De acuerdo con los funcionarios, la norma refleja la voluntad de los Gobiernos de ambos países de trabajar por un servicio de internet avanzado para el desarrollo y el bienestar de los pueblos.

Telesur destacó que el acuerdo se rubricó durante una visita de una delegación cubana a Beijing, encabezada por el viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo.

Perdomo sostuvo encuentros con su homólogo, Zhang Guoqing, el vicepresidente ejecutivo del Banco de Desarrollo China, Wang Weidong; el ministro de Industrias y Tecnologías de la Información, Jin Zhuanglong, y con distintos funcionarios de la República Popular de China.

✍️| #Cuba 🇨🇺 & #China 🇨🇳 signed Cybersecurity Update Agreement.

Within framework of Vice Premier @JorgeLuisPerd20‘s visit, Minister of @MINCOMCuba, @MayraArevich, & Vice Minister of Cyberspace Admin, Cao Shuming, signed agreement that renews bilateral coop. #JuntarYVencer

1/2 pic.twitter.com/hgbuUdGHCu

