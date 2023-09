China, una superpotencia que señala el camino para el desarrollo económico

La República Popular China se erige como una superpotencia que señala el camino para el desarrollo económico, afirmó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en entrevista ofrecida al corresponsal en Venezuela de la Agencia Xinhua, China, el periodista Ye Xu, en La Casona Cultural Aquiles Nazoa, en la ciudad de Caracas.

Especificó que China como gran superpotencia, hoy por hoy, señala el camino del desarrollo económico, tecnológico, de estabilidad social, de independencia ganada y construida, fortalecida; y en esa condición, de superpotencia “ha inaugurado una nueva era del surgimiento de superpotencias no colonialista, no imperialista, no hegemónica, eso es muy importante que los pueblos del mundo, el pueblo chino lo tenga en cuenta”.

El presidente Maduro contextualizó que con la República Popular China del Siglo XXI ha surgido una superpotencia, pero, para la paz, cooperación, integración y el desarrollo.

“Tenemos que agradecer mucho a China, en el tiempo de la pandemia (COVID-19), si no hubiera sido por China, con el bloqueo del imperialismo estadounidense, en Venezuela no hubiera llegado ni medicina, ni insumos sanitarios, ni vacunas”, sostuvo.

Fue “gracias a China que llegaron las vacunas y medicinas no solo a Venezuela sino a más de ciento sesenta países del mundo que se vacunaron con las dosis” de la nación asiática.

“Esa es una demostración en un momento de emergencia único, para nuestra generación”, subrayó el jefe de Estado.

Consideró que es ahora en el siglo XXI, después de tantas luchas, que “estamos viendo el horizonte, una humanidad sin imperialismo, sin colonialismo, con nuevas superpotencias que ayuden a que la humanidad se reencuentre, construya sus derechos a la felicidad, la igualdad, la libertad, la democracia”.

En ese sentido, el presidente Maduro ratificó que esta nación hermana va a la vanguardia en la construcción de ese nuevo mundo. “Eso es admirable, el pueblo chino tiene que valorarlo, nuestro pueblo venezolano valora el papel que China juega y estoy seguro que vamos a seguir juntos como amigos entrañables por muchos años, décadas y por muchos siglos”.

Enfatizó que en la actualidad ambos pueblos están unidos por grandes sentimientos para construir “lo que dijéramos en palabras de Chávez: La necesidad de construir un mundo de justos, una patria humana. Nosotros que somos patriotas de América Latina y El Caribe le decimos al pueblo patriota de China, construyamos una patria humana donde nos encontremos y podamos reconocernos y transitar el camino del desarrollo, la paz y la cooperación”.

“Pudiéramos decir que el pueblo de China y Venezuela son entrañables amigos que tenemos un destino común en el mundo que está por venir. Lo que queremos es la paz”, puntualizó al ser preguntado sobre frase que define la relación entre Venezuela y China.

Prensa Presidencial