Chávez marcó un antes y un después en la juventud venezolana

«En los 90 teníamos un Estado que me perseguía, que no me daba estudios, no me daba trabajo, que tenía una Ley que decía que si no estudiaba ni trabajaba era un delincuente, que tenía recluta obligatoria, y después llega Chávez y dice: ¡Educación para todos!, elimino la recluta obligatoria, elimino la Ley de Vagos y Maleantes», subrayó el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

En el quinto episodio del Maduro Podcast, relató cómo en el año 2007 el Comandante Chávez convocó a un gran diálogo entre la juventud revolucionaria y de derecha, a fin de frenar unas protestas, vinculadas a grupos de la derecha, que habían sido entrenados en México por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) durante años.

«Levantaron algunos movimientos en universidades privadas y pretendían crear un caos en el país como siempre ha sido el plan de ellos, crear un caos, alguna protesta, buscan una causa que parece justa y se lanzan. Y el Comandante Chávez lo que hizo fue convocar a un gran diálogo y Cilia –Flores- era presidenta de la Asamblea Nacional y fue el epicentro de ese debate inolvidable», recordó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Asimismo, la primera combatiente, Cilia Flores, describió -a manera de anécdota- cómo fue el encuentro con esa juventud formada por el Comandante Hugo Chávez.

«Vienen los muchachos a debatir y expresar las ideas, los revolucionarios y los de la derecha, eran 10 y 10 que venían a confrontar ideas desde la Asamblea Nacional, que era el sitio ideal para hacerlo. Toma la palabra uno de los muchachos de la derecha. Ellos llevaban un guión, para montar un show y abandonaron el hemiciclo sin debatir. Allí estaban los otros 10 muchachos que no los conocíamos, habían sido seleccionados de las universidades para que se expresarán ahí. Cuando hablaron el país quedó sorprendido. Fue algo que quedó uno tan satisfecho», acotó Flores.

En ese contexto, el Jefe de Estado enfatizó que para ese momento todos los medios de comunicación favorecían a ese movimiento opositor.

«Querían incendiar al país, de hecho incendiaron algunas ciudades. Entonces solo salían esas caras y eso tenía un impacto tremendo porque entonces no eran Capriles, Ramos Allup, Carmona Estanga, no, les cambiaron las caras y utilizaron a unos muchachos y en el mundo decían rebelión juvenil contra Chávez. Acabábamos de ganar las elecciones unos meses antes con el 63% de los votos. Entonces solo mostraban esas caras y de repente en cadena nacional aparecen 10 caras, 10 muchachos, tremendos líderes. Se emparejó la cosa y después todo se puso en su lugar. Fue una contraofensiva victoriosa diseñada de la mente del gran estratega», refirió.

Finalmente, el Mandatario nacional llamo a la juventud a ser honestos y transparentes en cualquier circunstancia.

«Eso es un concepto clave siempre mostrarnos como somos, la verdad, transparentes, para bien o para mal”, recalcó.

Prensa Presidencial