Chávez liberó la cultura popular secuestrada por la oligarquía apátrida

El Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, trascendió las fronteras de la política nacional e internacional, al rescatar y liberar la identidad cultural del pueblo venezolano secuestrada por la oligarquía, y la abominable genocida llegada de los invasores españoles a nuestras tierras.

El rescate de la cultura popular, sin duda, ha sido una de las principales conquistas de la Revolución Bolivariana, liderada por Hugo Chávez. De allí que cada venezolano con el don de transformar ideas para inspirar emociones, cuente con plataformas sólidas para la defensa de sus obras visuales, audiovisuales, literarias, escénicas, dramáticas o musicales.

Es indispensable destacar que “la Revolución, es un hecho profundamente cultural, o no lo es”, tal como lo afirmaba el Comandante Hugo Chávez durante una alocución en el año 2011, concibiendo a esta, como un derecho social que abona el camino hacia el despertar de la consciencia y el resguardo de valores ancestrales para el fortalecimiento e integración de la República.

En esta oportunidad, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la siembra del Comandante Hugo Chávez Frías, se elabora este trabajo especial, para ahondar en los aspectos trascendentales que nos dejó a los venezolanos, en relación transformación cultural que liderizó, para hacer emerger de las aguas profundas, en donde los mantenía la “élite cultural oligárquica venezolana” a nuestro pueblo multiétnico y pluricultural.

El rescate de la cultura popular

En declaraciones de la cantautora venezolana, Cecilia Todd, destacó que los venezolanos deben retomar y seguir defendiendo los valores, cultura y venezolanidad hoy más que nunca, como parte de la Revolución Cultural que inició el Comandante Hugo Chávez cuando arrancó con el Gobierno Bolivariano en la nación.

“Cuando Chávez habló sobre la Revolución Cultural, destacó muchísimo, y a mí me impactó porque me gusta leer, y la política editorial con los libros fue de trascendencia. No nos imaginamos cuánto”, expresó, en aquella oportunidad, durante el programa La Voz de Chávez, que ese domingo versó sobre el rescate de la identidad venezolana mediante la cultura, raíces e historia nacional.

Todd dijo que durante la primera Feria del Libro como parte de esta nueva visión cultural, la gente usaba carritos de supermercados para adquirir obras que antes eran muy costosas de comprar. “Y luego era súper accesible. ¡Cómo cambió todo!”.

Además, se rescataron teatros y se abrieron al público para ofrecer obras populares, clásicas y de diversa temática al pueblo.

La cantora y militante de la Revolución Cultural, recordó que el pasado de los venezolanos estuvo signado por la transculturización mundial, proveniente sobre todo de EE. UU., que logró mediante cine, televisión, literatura, tecnología, comiquitas y hasta juguetes deformar la cultura venezolana.

“Debemos retomar y seguir defendiendo nuestros valores, cultura y venezolanidad hoy más que nunca… debemos seguir apostando por lo nuestro… Y no hay revolución sin cultura”, concluyó.

La cultura cambió de forma drástica

Para la artista Morella Jurado, “Chávez nos devolvió a cada uno de los venezolanos la idea de la utopía (plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía), esta concebida como el espacio que está en el horizonte, a donde podemos ir y atrevernos a construir nuestro hecho cultural.

Jurado considera que “la cultura antes de Chávez, era la “guinda de la torta”, muy elitista, y la cultura popular estaba prácticamente, deslastrada, invisibilizada: Por ejemplo, existían fiestas populares que se desconocían, que las instituciones culturales del momento no documentaban por sus intereses mezquinos. Era impensable que los Diablos Danzantes de Yare fueran lo que son hoy en día: Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Por otra parte, la artista plástica consideró que la cultura siempre está en el pueblo, allí nace, es su nicho natural, y Chávez lo que hizo fue devolvérsela al pueblo, para que fuera su protagonista y no un ente pasivo observador, ya que estaba en manos de unos poco”.

Jurado afirmó que “tenemos grandes cultores, grandes artistas, lo que tenemos es que sacarlos del anonimato para que los venezolanos y el mundo conozcan nuestra cultura: Este es un trabajo que aún le debemos a nuestro Comandante Chávez, pero lo estamos realizando”.

Finalmente, la artista plástica comentó a manera de anécdota que “tres días después de la muerte del Comandante, me llamaron para que pintara algo relacionado con el Chávez, realmente no podía, estaba con un dolor muy profundo, pero accedí. Entonces, hice una obra titulada “Vuelve a tu canto de turpial”, tomada de nuestro insigne cantautor Alí Primera, par darle entender al pueblo que este pueblo que era manso, Chávez le enseñó a ir a la montaña, a montarse en ella, porque está capacitado para asumir su rol histórico”.

La cultura es el ADN de los pueblos

El cultor venezolano, Héctor Terán, manifestó que, “nuestra identidad genética nos hace únicos en tradiciones, costumbres, alimentación e incluso en el turismo, ya que es la actividad que amalgama nuestras manifestaciones culturales con el hecho geográfico en donde se originan”. Ese fue un aporte más del presidente Hugo Chávez Frías para la comprensión del hecho cultural revolucionario bolivariano. Como hombre que amaba y se identificaba con su pueblo.

“Él comprendió que ese ADN había que resaltarlo, ya que era parte del mapa genealógico del pueblo de Bolívar. La oligarquía desconocía conscientemente esta realidad cultural: A la cultura popular, por lo tanto, había que secuestrarla para que no tocara sus intereses elitescos, eurocéntricos”, afirmó.

Entonces, prosiguió el cultor, “Chávez visibilizó al artista popular dándole el respaldo para que mostrara su acervo cultural en cualquier manifestación artística a que se dedicase. Para el presidente Chávez el papel del cultor en Venezuela ocupó un sitial muy importante. Tanto es así que la Misión Cultura es una muestra de ello. La creación de la Universidad de las Artes (Unearte), Corazón Adentro, entre otras instituciones nacidas en revolución”.

Finalmente, Terán, sostuvo que “el ideario del Comandante Chávez, se mantiene firme como el mismísimo primer día cuando plantó esa bandera. El cultor venezolano la tomó en sus manos y la enarbola con orgullo por cada rincón de la Patria y del planeta Tierra, poniendo muy en alto la Revolución Bolivariana y, por ende, el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías”.

Nace la Misión Música

Cabe destacar que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en el 2007 propuso la creación de la Misión Música, en honor al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela (Fesnojiv), proyecto en el cual cursaban estudios musicales 285 mil niños en todo el país. La propuesta fue realizada por Chávez durante su programa Aló, Presidente número 292, que se transmitió desde Urachiche, estado Yaracuy.

Durante una conversación con el fundador y presidente del sistema de orquestas, José Antonio Abreu, surgió la meta de aumentar la plantilla de niños y adolescentes participantes a un millón, sugirió la creación de centros de acción por la música en el seno de los consejos comunales.

Para ese entonces, indicó que el sistema de orquestas tiene como principio fundamental romper el círculo vicioso de la pobreza y llevar al joven ejecutante «a la cumbre de la profesionalización artística y de la dignidad humana».

Chávez, por su parte, enfatizó: «Cada consejo comunal, avóquese a la creación de los centros de música para crear el mejor sistema del mundo, marca venezolana, marca bolivariana».

Además, Abreu comentó que desde sus inicios, el objetivo del sistema ha sido el rescate de los niños de la marginalidad. «Estos niños son el emblema de una Venezuela que se levanta a través del arte».

Chávez felicitó al maestro Abreu y a la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, luego del éxito obtenido en la gira por el Reino Unido y Alemania.

Hugo Chávez, hombre, soldado y líder venezolano

El cuartel de la montaña reabrirá sus pueste este 5 de marzo con la la inauguración de la nueva sala de la exposición “Hugo Chávez, hombre, soldado y líder venezolano, anunció la directora de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, Ana Cabezas.

En esos nuevos espacios el pueblo podrá hacer un recorrido por las diferentes etapas de su vida, desde su nacimiento hasta su primera victoria electoral.

“Este trabajo documental, fue posible a la investigación que la fundación ha realizado en el transcurso de estos años, nutrida de fuentes hemerográficas y testimoniales, que busca acercar más a la gente a este líder, desde lo humano, lo castrense y lo espiritual”, apuntó Cabezas.

El Cuartel de la Montaña tiene espacios específicos en donde se muestran trabajos de investigación y museológicos, que están diseñados para que las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes, conozcan el legado socio cultural que nos dejó el Comandante Chávez, y que además están adaptados didácticamente para que su comprensión sea más fácil y objetiva.

VTV