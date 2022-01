Candidato Arreaza: Tenemos absoluta confianza en el pueblo de Barinas

“Tenemos absoluta confianza en el pueblo de Barinas. Hemos sentido muchísima esperanza en las miradas, en las sonrisas, en las expresiones, en las verdades que el pueblo barinés ha ido compartiendo con nosotros, que nos permitió hacer un plan de gobierno desde las bases, por lo que tenemos la certeza de que vienen cosas grandes, hermosas”, expresó este jueves el candidato Jorge Arreaza en entrevista radial, a pocas horas del acto de cierre de campaña electoral.

En el programa radial “Vuelve la Esperanza”, transmitido por la señal de Monumental 94.1 FM y Zamora estéreo 96.9 FM, el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y demás organizaciones del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) convocó al pueblo revolucionario a garantizar este domingo, 9 de enero, una victoria no solo clara sino muy amplia, que permita gobernar durante los próximos cuatro año con estabilidad y paz, y poder solucionar con el pueblo los asuntos y problemáticas estructurales de la entidad para hacer de Barinas el estado más poderoso de Venezuela.

“Tenemos que hacerlo juntos, nunca desconectarnos, esa es la esencia de la gestión que proponemos a Barinas”, insistió el dirigente revolucionario.

Interrogado sobre su apoyo a la producción como próximo gobernador, Arreaza recordó que “Barinas produce” es precisamente el primer eje de su propuesta de Plan del Pueblo de Barinas, definido así por el mismo pueblo en asambleas populares con campesinos y productores, escuchando las necesidades pero también las propuestas de soluciones. “El tema de la vialidad agrícola es fundamental; los insumos, desde la semilla hasta el fertilizante, la mecanización, todo tenemos que facilitarlo como Estado-nación, como estado regional y también como pueblo organizado para que podamos producir cada día más”, enfatizó.

Acerca de sus primeras acciones tras la victoria en los comicios del domingo, el Candidato de la Esperanza dijo que convocará a los 12 alcaldes, incluyendo a los de oposición, a quienes ha extendido su mano, para que se sumen a desarrollar la propuesta que le ha hecho el pueblo de Barinas, “luego vamos a comenzar a cumplir. Tengo previsto ir con los equipos de Corpoelec y el Ministerio para Energía Eléctrica por todas las plantas y represas que generan electricidad para Barinas, en función de determinar los detalles del plan para estabilizar” el suministro energético.

Indicó que la salud también será una prioridad, que será atendida desde todos los niveles de gobierno y con Brigadas de la Esperanza en el caso del mejoramiento de las infraestructuras, al igual que de instituciones educativas y canchas deportivas.

“No voy a descansar en esa coordinación permanente con todos los niveles de gobierno”, aseguró el candidato de la Patria, al recordar que formó parte del Gabinete Ejecutivo desde 2011 hasta 2021, por lo que será la cadena de transmisión y de solución con el Gobierno central; “aprovechemos eso para Barinas”.

Arreaza además ofreció un sincero reconocimiento a las estructuras de base de los partidos revolucionarios y del Poder Popular organizado, invitando a los líderes a que este domingo aseguren que nadie se quede sin participar, “vayan incluso por ese compañero que ustedes saben que no vota desde hace tiempo, que se ha desencantado, o no vota por nosotros; explíquenle que Barinas va a cambiar y que ellos son parte de la solución, no solo con el voto sino el día de mañana incorporándose en los procesos de gobierno popular que se van a desatar en el estado Barinas”.

CCAI Barinas