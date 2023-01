Canciller Yván Gil sobre libro de Mike Pompeo: ¡Hoy los agresores se confiesan!

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, se pronunció este viernes en torno a las confesiones realizadas por el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su libro Never give an inch: Fighting for America I love (Nunca Cedas una Pulgada: Luchando por América que amo), en torno a la persecución imperial contra el Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Canciller venezolano fustigó que “mientras el imperio planificaba la muerte en nuestro país, acá le apoyaban grupos vendepatria y nuestras denuncias muchas veces fueron ignoradas a nivel internacional”, acciones que ahora los brazos ejecutores admiten haber planificado.

En el texto, el que fue secretario de Estado durante la administración de Donald Trump dedica un capítulo completo a Venezuela, con detalles de las acciones que se impulsaron desde la Casa Blanca para lograr su llamado “cambio de régimen” en la nación suramericana.

Entre las confesiones de Pompeo, que confirman las denuncias de injerencia estadounidense realizadas por Venezuela, se encuentra que altos funcionarios de la Casa Blanca conocían los planes de un golpe militar contra el Gobierno Bolivariano.

“Esperábamos hacerle la vida tan miserable al régimen para que Maduro y sus matones tuvieran que hacer un trato con la oposición (…) En varios momentos, el presidente Trump, John Bolton y yo sugerimos la opción militar para Venezuela”, revela en el libro, en el que acepta que ninguno de ellos “quería decir públicamente este importante medio de presión”.

Pompeo justifica en su libro las acciones contra Venezuela con la Doctrina Monroe, mecanismo que insta a defender lo que consideran como el área de influencia de Estados Unidos.

En este sentido, reveló que “en la administración Trump, no podíamos tolerar que una nación a solo 1,400 millas de Florida extendiera el tapete de bienvenida para Rusia, China, Irán, Cuba y los cárteles en una violación de la Doctrina Monroe del siglo XXI”.

