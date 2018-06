Antes de la reunión en Canadá ya había tensiones encontradas entre las potencias del mundo occidental. La canciller alemana Angela Merkel dijo que “ya tenemos un grave problema aquí con los acuerdos multilaterales”, en referencia a que Estados Unidos no cumple o se retira de resoluciones de importancia crítica como el firmado en París sobre el cambio climático o el acuerdo nuclear iraní, este último con posibles consecuencias sancionatorias a empresas europeas que hagan negocios con la República Islámica de Irán.

Además, la máxima representante de Alemania apoya el diálogo con la Federación Rusa, que fue expulsada del grupo luego de la anexión de Crimea en 2014, cuestión que causa escozor en el establishment liberal y neoconservador de los Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro de Canadá y el presidente de Francia habían informado que se reunirían aparte, en el marco de la reunión del G7, con Donald Trump para convencerlo de que sus respectivos países no son una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, y “de encontrar una vía más normal en temas comerciales”.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, declaró que “el orden internacional basado en normas está siendo desafiado. Con sorpresa, no por los sospechosos habituales, sino por su principal arquitecto y garante: Estados Unidos”, en referencia a la actitud del presidente gringo.

Y es que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene como prerrogativa ignorar los acuerdos multilaterales y priorizar los de tipo bilateral, en consonancia con su política de America First. Estados Unidos ya no ve a los demás países del G7 como socios, aunque nunca en la historia los tratara como iguales, sino que ahora los ve como competidores que amenazan los intereses propios. Lo que invita a pensar que la reunión en Canadá se trató más bien de un 6+1.

Sin embargo, ya en plena reunión, parecía que, entre Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, había un acuerdo, hasta que Donald Trump tuiteó.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018