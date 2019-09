Canciller Arreaza: EE.UU. no cree en igualdad de Estados ni soberanía de los pueblos

El ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo que el gobierno de Estados Unidos no cree en la igualdad de Estados ni en la soberanía de los pueblos y continúa agrediendo a Venezuela mediante las medidas unilaterales coercitivas.

A propósito de celebrarse la 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , en Nueva York, Estados Unidos, el Jefe de la Diplomacia venezolana expresó: “Trataron de impedir que el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estuviera presente en la sesión de la Asamblea General están desesperados. Si quieren paz para la humanidad, que apoyen el diálogo con Venezuela, (asimismo) con Irán”.

Resaltó que la élite dominante norteamericana debe aprender a respetar a la nación Bolivariana, a los países latinoamericanos y a los pueblos del mundo.

En este sentido, el canciller Arreaza destacó que Washington agrede sistemáticamente a los países soberanos tal es el caso sucedido con la expulsaron a dos representantes cubanos sin ninguna razón.

“Estados Unidos no respeta ni las condiciones del país, en el caso del canciller de Irán no puede salir. O respetan el multilateralismo o no la respetan”, acotó Arreaza.

Canciller Arreaza: “Tienen el descaro de hablar de la libre empresa y se robaron #Citgo, creen en sus intereses, es la soberanía y patriotismo de los estadounidenses, no creen en la igualdad entre Estados, no creen en la soberanía de los pueblos”.#VenezuelaAvanza pic.twitter.com/vwYYVshwCh

— Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE) 24 de septiembre de 2019

Por otra parte, el canciller Arreaza manifestó que el Jefe de Estado venezolano está reunido con su par ruso, Vladimir Putin, desde la ciudad de Moscú con el objetivo de potenciar las relaciones en el ámbito comercial, energética y económica.

VTV