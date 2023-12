Camilla Fabri, bastión de la defensa de Alex Saab

La liberación de Alex Saab del arbitrario encarcelamiento entre Cabo Verde y Estados Unidos no podría entenderse sin su compañera de vida, Camilla Fabri. Ella, descrita por el diplomático como “el pilar de la familia”, asumió con decisión la defensa de su esposo en medio del ataque permanente a las ideas y la labor que, como Enviado Especial, desarrollaba en procura del pueblo de Venezuela.

Su vida cambiaría el 12 de junio de 2020. Apenas cinco meses antes, había dado a luz a su segunda hija, de nombre Charlotte, cuando Alex Saab fuera ilegalmente detenido por las autoridades de Cabo Verde mientras emprendía acciones para adquirir los alimentos que serían distribuidos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa severamente afectado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca.

“Estábamos en un momento tan hermoso cuando pasa esta pesadilla. Tuve que reinventarme, tuve que buscar apoyo del pueblo venezolano. Necesitaba amor, necesitaba solidaridad, que todos me dijeran que esto iba a pasar”, relató Fabri de Saab durante su intervención en Maduro Podcast, espacio moderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores.

Efectivamente, Camilla no estaría sola. El pueblo venezolano respondió: la abrazó a ella, a su familia y le dejó saber que “sí vamos a salir de esta pesadilla, que sí vamos a vencer”. En este sentido, subraya que “me adoptaron prácticamente y se unieron a esta causa”.

Es ahí cuando surge el Movimiento Free Alex Saab, que aglutinó “un grupo de patriotas revolucionarios, venezolanas y venezolanos convencidos que las sanciones son extraterritoriales, son ilegales, son inhumanas; y que es necesario defender a Venezuela, defender al Presidente Nicolás Maduro y, por ende, también la causa de Alex”.

Su primera declaración pública, ya siendo el rostro visible del Movimiento Free Alex Saab, sería el 17 de octubre de 2021, una vez consumado el segundo secuestro del diplomático por parte de EE.UU. La conexión con la causa que defendían era tal, que el Movimiento se extendió a 40 países del mundo.

“Lo impresionante es que los venezolanos, cuando se unieron a la causa de Alex, ni siquiera lo conocían. Ni Alex les conocía a ellos. Y ellos, sin dudarlo, entendieron lo que Alex estaba viviendo, lo que nosotros estamos viviendo como familia y, enseguida, se solidarizaron con nosotros. Fue realmente muy hermoso”, agregó.

El Movimiento Free Alex Saab se expresó “en cada esquina, en cada rincón”. Su voz se escucharía hasta en las Naciones Unidas, donde “logramos pronunciamientos importantes del Grupo de Trabajo, de la Relatora de medidas coercitivas unilaterales”. Asimismo, capitalizó el apoyo de más de 200 ONG, ganadores del Premio Nobel de la Paz y organizaciones de derechos humanos”.

“Realmente ellos me ayudaron y me dieron la fuerza para seguir luchando”, manifestó, al tiempo que valoró su significativo aporte para desmontar la narrativa mediática que pretendía “demonizar a Alex como persona, a nosotros como familia”.

En los 1.286 días de injusta prisión de Alex Saab, Camilla jamás estuvo sola y así lo sostiene: “Ustedes siempre me acompañaron e hicieron este milagro posible. Esto sí es un milagro y nosotros somos la demostración”.

“Ustedes lograron devolvernos el tiempo, devolvernos la vida y la paz también adentro de la casa”, puntualizó.

No obstante, en la intimidad de su hogar, una caricia a su alma serían las cartas enviadas por Alex Saab. Y es que, a pesar de que “estaba viviendo una pesadilla, la peor tortura”, siempre le escribía palabras de amor “recordándome que me amaba y que estaba por mí”.

En el caso de Alex Saab sucedía igual. De hecho, no deja de repetir que “ella me mantuvo con vida”. Su temple, añade Saab, logró mantener a la familia unida a pesar de las circunstancias y, precisamente eso, es algo que le agradecerá eternamente.

“Cualquier otra persona, no siendo latina siquiera, empaca y se va. No, ella luchó por la familia. Ella luchó por la familia, ella luchó por la verdad. Y cuando yo digo que ella me mantuvo con vida, me mantuvo con vida”, indicó.

¡Triunfó la verdad!

Acompañada de su esposo Alex Saab, la defensora de Derechos Humanos, Camilla Fabri, enfatizó que la liberación del diplomático es un triunfo de la justicia, así como la ratificación de una verdad que, algunos, se negaron a escuchar: Nunca hubo una sola prueba en su contra.

“Esto ha sido la victoria de la Diplomacia de Paz, una apuesta al entendimiento, al diálogo, a lo que siempre usted ha apostado. Ha sido una victoria histórica. Obviamente a ellos les duele, les duele porque se han gastado millones para esta guerra mediática, para esta satanización, no solamente contra Alex, sino también contra Venezuela”, afirmó.

Pero, mientras más ataques, mayor compromiso. “Y nosotros estamos más que decididos a defender la verdad de Venezuela porque se han mentido mucho para justificar obsesiones políticas de figurines político-anti humanista”.

“Hay que luchar porque este pueblo merece ser respetado, merece ser defendido. Es un pueblo resiliente, amoroso, que a mí personalmente me ha dado muchísimo y que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo”, recalcó.

Prensa Presidencial